سامسونغ تستعد للإعلان عن هواتف Galaxy A خلال أيام!

تعقد شركة سامسونغ مؤتمرها القادم في 17 من آذار لكشف النقاب عن إصدارات جديدة من سلسلة هواتفها المتوسطة Galaxy A.



شارك Evan Blass إعلان تشويقي رسمي للعملاق الكوري، والذي أكد من خلاله على موعد الحدث القادم للشركة لاحقاً هذا الشهر.

ويوضح الإعلان التشويقي أن الإعلانات المرتقبة لشركة سامسونغ من سلسلة هواتف الشركة المتوسطة Galaxy A، إلا أن الإعلان لم يوضح تفاصيل أكثر دقة حول عناوين الإصدارات المرتقبة.





ويلمح الإعلان التشويقي إلى دعم أحد الإصدارات لميزة مقاومة الماء، من جانب أخر قدمت سامسونغ هواتف Galaxy A52 و Galaxy A52 5G وأيضاً Galaxy A72 في نفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تتضمن إعلانات هذا العام كلاً من هواتف Galaxy A53 و Galaxy A73، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

(التقنية بلا حدود)