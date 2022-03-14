تكنولوجيا وعلوم

تطبيق المواعدة الشهير... كيف ساعد الأوكرانيات في العثور على مأوى؟

Lebanon 24
14-03-2022 | 03:00
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منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا،أكثر من 2.5 مليون شخص فروا من البلاد، مما جعلها أسوأ أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وفي محاولة للعثور على مأوى في البلدان المجاورة مثل رومانيا، لجأ بعض اللاجئين الأوكرانيين إلى مكان غير متوقع للمساعدة: Tinder ، وفقا لتقرير engadged.

وتروى قصة أحد هؤلاء الأفراد أناستاسيا تيشينكو التي نشرت هي وصديقتها ناتاليا ماسيشكو محنتهما على تطبيق المواعدة عندما فروا من منزلهم في إيفانو فرانكيفسك وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 230 ألف نسمة وتقع في غرب أوكرانيا ، جنوب لفيف.

وقال تيشينكو لصحيفة The Times : "أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص الشرفاء في العالم وبعضهم موجود على Tinder ، وقام العديد من الأشخاص بالتمرير على ملفها الشخصي لتقديم المساعدة ، بما في ذلك رجل وضع Tischchenko و Masechko على اتصال مع صديق وجد ديرًا يمكن أن ينام فيه الاثنان أثناء وجودهما في Siret ، وهي مدينة رومانية على الحدود الجنوبية أوكرانيا. 

وقالت "لقد كان ملهماً للغاية بعد إقامتهم في Siret وسافرت Tischchenko إلى بولندا ، بينما بقيت صديقتها Masechko في رومانيا لمساعدة الموجة التالية من اللاجئين.

ومثل الحرب نفسها ، وصلت أزمة اللاجئين إلى نقطة انعطاف حرجة في الأيام الأخيرة، وأعلن مسؤولون في أكبر مدينتين في بولندا وارسو وكراكوف يوم الجمعة قالوا إنهم يكافحون لاستيعاب جميع الأشخاص الذين يصلون في أعقاب النزاع. 

وحذر عمدة وارسو رافاي ترزاسكوفسكي من أن "الوضع يزداد صعوبة يومًا بعد يوم، وحذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن ما يصل إلى 4 ملايين شخص قد يفرون من أوكرانيا بسبب الحرب.
المصدر: اليوم السابع
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