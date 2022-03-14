"غوغل" تقضي على تطبيق ذكي يحجب الإعلانات على "يوتيوب" بصفة غير رسمية

أوقفت شركة "غوغل" الأميركية تطبيقا ذكيا على هواتف وأجهزة "أندرويد"، كان يحجب الإعلانات من ‏فيديوهات "يوتيوب" بطريقة غير رسمية.‏وتطبيق "فانسد" هو تطبيق شهير يتبع لجهة خارجية لنظام تشغيل "أندرويد"، ويسمح لمستخدمي "يوتيوب" بحظر جميع إعلانات الفيديو على تطبيق الفيديوهات الشهير، دون الحاجة إلى الحصول على اشتراك "بريميوم" رسمي.وتتيح خدمة "يوتيوب بريميوم" إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو من دون إعلانات، بمقابل رسم شهري يصل إلى 12 دولارا أميركيا تقريبا.وأعلن منشئو تطبيق "فانسد" أنه سيتم إغلاقه خلال الأيام المقبلة "لأسباب قانونية"، لكنه سيستمر في العمل لأي شخص قام بتثبيته حاليا على أجهزة "أندرويد" دون تلقيه أي تحديثات مستقبلية، وهو ما يجعله من المحتمل أن يتوقف عن العمل في وقت ما قريبا.