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تكنولوجيا وعلوم
هذا ما ستشهده الأرض خلال الأسبوع الجاري!
Lebanon 24
15-03-2022
|
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قال خبراء في الطقس، اليوم الاثنين، إن كوكب الأرض سيواجه خلال الأسبوع الجاري بعض العواصف الشمسية.
وأصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي، التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكي، ومكتب الأرصاد الجوية البريطاني، تنبيهات بشأن هبوب عواصف مغناطيسية أرضية خفيفة ومتوسطة خلال اليومين المقبلين، وفقا لموقع "Science Alert".
لكن يؤكد العلماء أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، مؤكدين أنه سبق للأرض أن تعرضت لعواصف جيومغنطيسية أرضية معتدلة ومتوسطة على مدار اليومين الماضيين، وسجلت في الدرجتي "جي 1" و"جي 2" على مقياس "جي" لشدة العاصفة الشمسية، والمكون من 5 مستويات.
ويشير مستوى "جي 1" إلى أنه يتسبب في حدوث اضطرابات بسيطة في عمليات الأقمار الاصطناعي، وبعض الانحطاط في إشارات الراديو العالية التردد عند خطوط العرض العالية، وقد يلزم اتخاذ إجراءات تصحيحية للأقمار الصناعية بسبب التغيرات في السحب، كما أنه قد تكون هناك تقلبات في شبكة الطاقة، وبعض الاضطرابات في نشاط الحيوانات المهاجرة، وإذا كانت الظروف مناسبة يمكن إخراج الأقمار الصناعية من السماء.
وأضاف الخبراء أن العواصف الجيومغناطيسية التي ستشهدها الأرض الأسبوع الحالي قد يصاحبها ارتفاع في كل من الشفق القطبي والشفق الأسترالي.
ويشير العلماء إلى أن العواصف الشمسية هي طقس فضائي طبيعي جدا، يحدث عندما تصبح الشمس أكثر نشاطا، ونتيجة لذلك تسبب الكتل الإكليلية المقذوفة والرياح الشمسية اضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض والغلاف الجوي العلوي.
المصدر:
سبوتنيك
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