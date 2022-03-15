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تكنولوجيا وعلوم
خدمة هامّة من "غوغل" لتنبيه الأوكرانيين من الغارات الجوية
Lebanon 24
15-03-2022
|
09:00
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ستبدأ غوغل في تنبيه مستخدمي أندرويد الأوكرانيين من الغارات الجوية، في محاولة لمساعدتهم على الهرب والاختباء بأمان، حسبما أعلنت الشركة.
وفى مدونة نشرتها الشركة، الخميس الماضي، قال كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية لجوجل، إن نظام الإنذار من الغارات الجوية المحتملة سيعمل بالتنسيق مع الحكومة الأوكرانية.
وكتب ووكر «بناءً على طلب وبمساعدة من حكومة أوكرانيا، بدأنا فى طرح نظام إنذار سريع لتنبيه مستخدمي هواتف أندرويد فى أوكرانيا بالغارات الجوية المحتملة. وتعتبر هذه الميزة هى مجرد تكملة لأنظمة الإنذار من الغارات الجوية القائمة بالفعل فى البلاد، وتستند إلى الإنذارات التي تطلقها الحكومة الأوكرانية بالفعل».
وقال ديف بورك، نائب رئيس قسم هندسة نظام أندرويد في شركة غوغل، إن النظام قائم على نظام الإنذار بالزلازل الذي ترسله الحكومة الأوكرانية بالفعل للمواطنين»، مضيفا أن النظام الجديد بدأ في الظهور بالفعل وسيستهدف جميع أنظمة هواتف أندرويد في أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة.
والآن، سيتمكن الأوكرانيون من تلقى الإنذارات إذا قاموا بتفعيل خاصية الموقع وتشغيل الإنترنت في هواتفهم. وصرحت الشركة بأن «إنذارات الغارات الجوية وصافرات الإنذار في أوكرانيا أصبحت حقيقة مأساوية يومية، ونحن نبذل قصارى جهدنا لمساعدة الناس فى تلقى هذه الإنذارات».
المصدر: المصري اليوم
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