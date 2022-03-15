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تكنولوجيا وعلوم
تحديث نظام تشغيل أبل وإضافة ميزة طلبها كثيرون... ما هي؟
Lebanon 24
15-03-2022
|
17:00
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أطلقت شركة "أبل" تحديثا لنظام التشغيل الخاص بها (iOS 15.4)، الذي يمنح مستخدمي "آيفون" عددا من المزايا الجديدة.
ومن أبرز المزايا الجديدة، أن التحديث يدعم تفعيل خاصية "التعرف على الوجه" أو Face ID لفتح أو غلق هاتف "آيفون"، أثناء ارتداء الكمامات الطبية.
وزادت المطالب بإضافة هذه الميزة لهواتف "أبل" منذ انتشار فيروس كورونا عالميا، وما تبعه من اعتياد على ارتداء الكمامات.
وقالت الشركة في بيان: "بمجرد التسجيل يمكن لهاتف آيفون التعرف على المنطقة المحيطة بالعينين للمصادقة. يمكن استخدام Face ID أثناء ارتداء القناع كمصادقة لإلغاء قفل الهاتف وإكمال المعاملات باستخدام (أبل باي) والتعبئة التلقائية لكلمات المرور في التطبيقات والمتصفح (سفاري)".
ومن بين الإضافات الجديدة في الإصدار (iOS 15.4)، توفير 37 رمزا تعبيريا جديدا "إيموجي"، وصوت "سيري" جديد، ودعم لغوي موسع للبحث المرئي.
ومن الإضافات المرتبطة بالرموز التعبيرية الجديدة تقديم 7 رموز مبتسمة حديثة، وإتاحة الفرصة أمام المستخدمين لانتقاء درجات لون بشرة منفصلة لكل يد بالنسبة لرموز المصافحة.
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