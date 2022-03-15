تحديث نظام تشغيل أبل وإضافة ميزة طلبها كثيرون... ما هي؟

أطلقت شركة "أبل" تحديثا لنظام التشغيل الخاص بها (iOS 15.4)، الذي يمنح مستخدمي "آيفون" عددا من المزايا الجديدة.ومن أبرز المزايا الجديدة، أن التحديث يدعم تفعيل خاصية "التعرف على الوجه" أو Face ID لفتح أو غلق هاتف "آيفون"، أثناء ارتداء الكمامات الطبية.وزادت المطالب بإضافة هذه الميزة لهواتف "أبل" منذ انتشار فيروس كورونا عالميا، وما تبعه من اعتياد على ارتداء الكمامات.