تكنولوجيا وعلوم

متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)

Lebanon 24
16-03-2022 | 12:00
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كشفت تويوتا مؤخرا عن سيارة Glanza بنموذجها الأحدث والتي طورتها لتكون سيارة عصرية ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود بنفس الوقت.

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك انسيابي التصميم طوله 3 أمتار و99 سنتيمترا، وجهزت بمصابيح مميزة تعمل بأحدث تقنيات LED، وحصلت على عجلات عريضة وجنح هوائي صغير مثبت على مؤخرة سقفها.

وصممت قمرة هذه السيارة لتوفر للركاب أحدث معايير التقنية والرفاهية، إذ جهزت مقاعدها بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت واجهة القيادة على شاشة لمسية في منتصفها يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية إضافة إلى شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وقبالة المقود يبرز من قلب الواجهة أيضا شاشة شفافة مميزة تظهر للسائق معلومات عن السرعة وحالة الطريق والعديد من الأمور التي يحتاجها أثناء القيادة.

وجهزت تويوتا هذه السيارة بوسادات أمان هوائية تحمي الركاب من جميع الجهات أثناء الحوادث، وزودتها بكاميرات ترصد محيط هيكلها بالكامل، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات.

وستطرحها بنوعين من محركات البنزين الاقتصادية، محركات بسعة 1.2 ليتر بعزم 90 حصانا، محركات بسعة 1.5 ليتر بعزم 105 أحصنة، وستعمل المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، أما أسعار نسخ المركبة في الأسواق فستبدأ من 10 آلاف دولار تقريبا.
المصدر: روسيا اليوم
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