تكنولوجيا وعلوم

رائد فضاء يحطّم رقما قياسيا... كم بقي على متن المحطة الدولية؟

Lebanon 24
16-03-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-931483-637830302938057082.jpeg
Doc-P-931483-637830302938057082.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حطّم رائد الفضاء الروسي، بيوتر دوبوف الذي يعمل حاليا مع زميله، أنطون شباكليروف، على متن المحطة الفضائية الدولية رقما قياسيا من حيث فترة البقاء في الفضاء خلال رحلة فضائية واحدة.

جاء ذلك في بيان نشرته الثلاثاء 15 آذار الجاري مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وأشار  البيان إلى أن رائد الفضاء، دوبوف حطّم رقما قياسيا روسيا وتجاوز الرقم القياسي الذي سجله رائد الفضاء الروسي، ميخائيل كورنيينكو، الذي حقق رحلة فضائية في الفترة ما بين آذار عام 2015 وآذار عام 2016 لمدة 340 يوما و8 ساعات و42 دقيقة و54 ثانية.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:35 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:57 | 2022-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2022-03-16
09:00 | 2022-03-16
03:00 | 2022-03-16
00:00 | 2022-03-16
17:00 | 2022-03-15
15:00 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website