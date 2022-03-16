رائد فضاء يحطّم رقما قياسيا... كم بقي على متن المحطة الدولية؟

حطّم رائد الفضاء الروسي، بيوتر دوبوف الذي يعمل حاليا مع زميله، أنطون شباكليروف، على متن المحطة الفضائية الدولية رقما قياسيا من حيث فترة البقاء في الفضاء خلال رحلة فضائية واحدة.



جاء ذلك في بيان نشرته الثلاثاء 15 آذار الجاري مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وأشار البيان إلى أن رائد الفضاء، دوبوف حطّم رقما قياسيا روسيا وتجاوز الرقم القياسي الذي سجله رائد الفضاء الروسي، ميخائيل كورنيينكو، الذي حقق رحلة فضائية في الفترة ما بين آذار عام 2015 وآذار عام 2016 لمدة 340 يوما و8 ساعات و42 دقيقة و54 ثانية.