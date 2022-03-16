"أوتوفاز" تستأنف إنتاج سيارات "LADA Granta" و"LADA Niva Legend"

أستأنفت شركة "أوتوفاز" الروسية إنتاج موديليْها LADA Granta وLADA Niva Legend في مصنعها بمدينة تولياتي الروسية.



أفاد بذلك المكتب الصحفي للشركة الذي نقلت عنه وكالة "إنترفاكس" قوله:" قد عاد خط تجميع سيارات LADA Granta و LADA Niva Legend إلى عمله الطبيعي. أما خط التجميع رقم 1 بموديلات Lada Largus ،Lada X-ray ،Renault Sandero ،Logan فلن يستأنف عمله لغاية 18 آذار الجاري.