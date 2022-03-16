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تكنولوجيا وعلوم
"أوتوفاز" تستأنف إنتاج سيارات "LADA Granta" و"LADA Niva Legend"
Lebanon 24
16-03-2022
|
17:00
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أستأنفت شركة "أوتوفاز" الروسية إنتاج موديليْها LADA Granta وLADA Niva Legend في مصنعها بمدينة تولياتي الروسية.
أفاد بذلك المكتب الصحفي للشركة الذي نقلت عنه وكالة "إنترفاكس" قوله:" قد عاد خط تجميع سيارات LADA Granta و LADA Niva Legend إلى عمله الطبيعي. أما خط التجميع رقم 1 بموديلات Lada Largus ،Lada X-ray ،Renault Sandero ،Logan فلن يستأنف عمله لغاية 18 آذار الجاري.
المصدر: روسيا اليوم
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