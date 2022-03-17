15
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
تحذير "أندرويد".. تنزيل هذا الملف يمنح المتسللين تحكما كاملا في حسابك المصرفي!
Lebanon 24
17-03-2022
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
هناك تهديد جديد على "أندرويد" يجب الانتباه إليه، وقد يؤدي التعرض للخداع إلى منح لصوص الإنترنت وصولا كاملا إلى حسابك المصرفي.
واكتشف الخبراء خطأ جديدا يبدو مرعبا حقا، يسمى "Escobar"، وهو قادر تماما على التحكم الكامل في الحسابات المصرفية حتى أنه قادر على سرقة بيانات المصادقة متعددة العوامل. وإذا لم تكن على علم بالفعل، فغالبا ما يتم إرسال هذه الرموز الفريدة إلى الأجهزة عندما يحاول شخص ما تسجيل الدخول إلى منصات مثل حساب البريد الإلكتروني أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للمساعدة في الحفاظ عليها آمنة.
وفي الأيدي الخطأ، من السهل معرفة كيف يمكن استخدامها لسرقة الأموال وإجراء المعاملات دون إذن المالك.
وفي عام 2021، تسبب خطأ Aberebot "أندرويد" في حدوث فوضى مماثلة، لكن ما يجعل "Escobar" أكثر إثارة للخوف هو أنه أصبح الآن أكثر تقدما حيث يمكنه إصابة الأجهزة وتسجيل الصوت والتقاط لقطات الشاشة وسرقة رموز الأمان الحيوية هذه.
وعلى عكس معظم تهديدات "أندرويد" - التي يتم تنزيلها عادة عبر التطبيقات المزيفة على متجر "بلاي" - يبدو أن "Escobar" يستهدف المستخدمين عبر ملفات APK المثبتة من الويب.
وعثر على عملية تنزيل واحدة تحاكي تطبيق من المفترض أنه من شركة الأمان McAfee.
ووفقا لفريق Bleeping computer، استهدف "Escobar" حتى الآن عملاء من 190 مؤسسة مالية في 18 دولة مختلفة.
ومن غير الواضح حاليا عدد أجهزة "أندرويد" التي أصيبت بهذا الخطأ الجديد، لكن الأمر يستحق بالتأكيد أن تكون على دراية بما يمكن أن تفعله حيث قد تجد أموالا أقل في حسابك المصرفي إذا أصبحت ضحية.
وتتمثل إحدى طرق تجنب الاستهداف في الابتعاد عن أي تنزيلات لا تأتي من مصدر رسمي.
كما أنه ليس من الجيد أبدا تثبيت أي شيء يتم إرساله إليك عبر رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية، لأن هذه هي الطريقة التي ينشر بها لصوص الإنترنت برامجهم الضارة.
وإذا كنت تعتقد أنك قمت بالفعل بتثبيت "Escobar"، يُنصح بحذف الملف المصاب وإجراء إعادة ضبط المصنع بالكامل لجهازك.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
عمرها 26 عاماً.. تعرفوا على أصغر مرشّحة للانتخابات في لبنان (صور)
Lebanon 24
عمرها 26 عاماً.. تعرفوا على أصغر مرشّحة للانتخابات في لبنان (صور)
05:35 | 2022-03-16
16/03/2022 05:35:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سلعة مستعملة لن تخطر في البال بأكثر من مليون ليرة.. ما هي؟
Lebanon 24
سلعة مستعملة لن تخطر في البال بأكثر من مليون ليرة.. ما هي؟
14:20 | 2022-03-16
16/03/2022 02:20:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ قضائي ضدّ "فرنسبنك".. حجزٌ على الأموال والمصرف يردّ: تحرّك جائر
Lebanon 24
قرارٌ قضائي ضدّ "فرنسبنك".. حجزٌ على الأموال والمصرف يردّ: تحرّك جائر
08:15 | 2022-03-16
16/03/2022 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلوه في محلة طريق المطار... قوى الامن كشفت ملابسات الجريمة وهذه هوية المتّهمين!
Lebanon 24
قتلوه في محلة طريق المطار... قوى الامن كشفت ملابسات الجريمة وهذه هوية المتّهمين!
07:12 | 2022-03-16
16/03/2022 07:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم المبلغ الذي حصلت عليه الدولة من رسم الترشح للانتخابات
Lebanon 24
بالدولار.. إليكم المبلغ الذي حصلت عليه الدولة من رسم الترشح للانتخابات
05:57 | 2022-03-16
16/03/2022 05:57:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:00 | 2022-03-17
للمرة الأولى... أميركا تسمح للمركبات بدون سائق السير في شوارعها
17:00 | 2022-03-16
"أوتوفاز" تستأنف إنتاج سيارات "LADA Granta" و"LADA Niva Legend"
15:00 | 2022-03-16
رائد فضاء يحطّم رقما قياسيا... كم بقي على متن المحطة الدولية؟
12:00 | 2022-03-16
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
09:00 | 2022-03-16
عواصف مغناطيسية تضرب الأرض... ماذا يعني؟
03:00 | 2022-03-16
أكثر من 850 نوعًا من الحيوانات عرضة لخطر الانقراض
فيديو
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
03:00 | 2022-03-17
17/03/2022 10:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
Lebanon 24
متطورة ورخيصة الثمن... تعرفوا إلى سيارة "Glanza" الجديدة من "تويوتا"! (فيديو)
12:00 | 2022-03-16
17/03/2022 10:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس من خلالها "كيا" و"هيونداي"... إليكم سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس من خلالها "كيا" و"هيونداي"... إليكم سيارة "BYD" الجديدة (فيديو)
15:00 | 2022-03-15
17/03/2022 10:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact