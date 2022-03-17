تكنولوجيا وعلوم

بعد التحديث الجديد... مستخدمو آيفون غاضبون من نفاد البطارية السريع

Lebanon 24
17-03-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-931749-637830948852674079.jpg
Doc-P-931749-637830948852674079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد شهور من الترقب، طرحت شركة "أبل" الأميركية تحديثا لنظام التشغيل الخاص بها (iOS 15.4)، لكن سرعان ما عبر مستخدمو "آيفون" عن غضبهم بسبب مشكلة كبيرة واجهتهم.


وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن العديد من مستخدمي "آيفون" قالوا إنهم لاحظوا نفادا سريعا للبطارية بعد تنزيلهم التحديث الجديد.

وذكر أحدهم على حسابه في تويتر: "هناك استنزاف سريع لبطارية آيفون بعد تحديث iOS 15.4.. انخفض شحن هاتفي بـ5 في المئة في أقل من 10 دقائق.. هذا أمر مثير للسخرية".

ونشر آخر صورة توضح كيف تستنزف بطاريته منذ تثبيت التحديث الجديد، وعلق عليها بالقول "SOS Apple" (النجدة).

وعلّق الخبير في الهواتف، أدريان كينغسلي، على هذه المشكلة بالقول: "يؤدي تثبيت نظام تشغيل جديد على آيفون إلى تفعيل الكثير من التطبيقات في الخلفية، ويمكن أن يستمر ذلك لساعات أو حتى أيام".

وتابع: "هذه العملية تسمى إعادة معايرة البطارية، وغالبا ما تعطي الانطباع بأن الشحن ينفد بسرعة أكبر، في حين أنها ليست كذلك".

ودعا كينغسلي المستخدمين إلى مراقبة "صحة البطارية"، من خلال "Settings"، ثم "Battery"، وبعدها "Battery Health"، ثم اختيار "Peak Performance Capability".
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2022-03-17
12:00 | 2022-03-17
09:00 | 2022-03-17
03:00 | 2022-03-17
00:00 | 2022-03-17
17:00 | 2022-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website