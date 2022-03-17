أفضل الادوات الإلكترونية التي تحتاجها لرحلتك في السيارة

الى جميع محبي الرحلات في سياراتهم الخاصة، هذه قائمة بأحدث وافضل الادوات التي من المؤكد انها سوف تساعد بشكل كبير على قضاء هذه الرحلات بسهولة تامة، وبالابتعاد عن الانشغال بالامور البسيطة والاستمتاع في الرحلة فقط.

مشغل الموسيقى الذكي Spotify Car Thing

الى جميع مستخدمي Spotify أو الباحثين عن طريقة جديدة للحصول على الموسيقى في السيارة، فلا بد من الحاجة إلى التحقق من Spotify Car Thing. إنه مشغل صوت مخصص يتصل بالسيارة ويمكنه استخدام التحكم الصوتي لتشغيل الموسيقى والبودكاست والمزيد.يتطلب اشتراكا مميزا في Spotify. إنه جهاز صغير رائع لمن ليس لديهم شاشة ذكية أو ميزات مماثلة في سياراتهم. سيأتي مشغل الموسيقى الذكي Spotify Car Thing قريبًا.يعمل شاحن السيارة اللاسلكي المغناطيسي Satechi على تثبيت جهاز iPhone في مكانه أثناء القيادة. حيث من الجيد أن يوجد مكان لتركيب الهاتف أثناء القيادة هذا لأننا نستخدم هواتفنا بانتظام لنظام تحديد المواقع العالمية GPS والموسيقى والاتصال بدون استخدام اليدين. لذلك، ومن الأفضل هو وجود شاحن للهاتف، كي تبقى البطارية ممتلئة. لحسن الحظ، يمكن لشاحن السيارة اللاسلكي المغناطيسي Satechi الاحتفاظ بجهاز iPhone 11 وما فوق، مما يجعله مشحونًا بقوة 7.5 واط من الشحن اللاسلكي Qi.يوفر مرطب الهواء المحمول Fire Diffuser رذاذا مريحا وتوهجا ملونا أثناء تواجده في حامل الأكواب. يحمل ما يصل إلى 300 مل ويعمل من خلال كابل USB. كما يأتي بثلاثة خيارات ألوان مختلفة ويتميز بإضاءة LED جميلة جدا. ما عليك سوى إضافة الماء والزيوت الأساسية وستكون جاهزا تماما. والأفضل من ذلك كله، أنه يناسب معظم حاملات أكواب السيارات كما ويمكن استخدامه بشكل مثالي على المكاتب.يأتي ضاغط الهواء mophie powerstation مع جهاز بدء تشغيل والمزيد. حيث يعد هذا الجهاز خيارا رائعا لجميع الذين يريدون القليل من الدعم الإضافي على الطريق، خاصة عند التخييم. ويعد mophie powerstation go rugged جهازا 3 في 1 يتميز بضاغط هواء عالمي، ومشغل السيارة، ومنفذي USB-A. كما ويمكن استخدام شاشة LCD الخاصة بمحطة الطاقة لتعيين إخراج الضغط الذي تريده بحيث يكون ضاغط الهواء ثابتا في كل مرة.توفر كاميرا Vanture N4 ذات الثلاث قنوات حماية شاملة للسيارة مع كاميرات متعددة ورؤية ليلية. اصبح بامكانك حماية سيارتك ونفسك باستخدام كاميرا Vantrue N4 ثلاثية القنوات. تضم 3 كاميرات مختلفة: كاميرا أمامية 155 درجة، وكاميرا داخلية 165 درجة، وكاميرا خلفية 160 درجة. في الوقت نفسه، تسجل الكاميرات ما يجري حول مركبتك في مجموعة متنوعة من صفات اللقطات العالية. كما وتشمل أيضا مستشعر Sony STARVIS CMOS و 4 مصابيح LED تعمل بالأشعة تحت الحمراء. اضافة الى كل تلك التقنيات، يمكن لهذه الكاميرا تحمل درجات حرارة تتراوح بين -10 و 70 درجة مئوية.