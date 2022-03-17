تكنولوجيا وعلوم

"Sber" تنتج تلفزيونات ذكية... تعرفوا إلى ميزاتها

Lebanon 24
17-03-2022 | 15:00
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قررت مؤسسة Sber الروسية توسيع مجالاتها في إنتاج الإلكترونيات، وأعلنت عن نيتها إطلاق تلفزيونات ذكية بمواصفات مميزة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Sber تخطط لإطلاق مجموعة جديدة من أجهزة التلفاز الذكية قريبا، لتطرحها في سلسلة متاجر M.Video و Eldorado التي تعتبر من أشهر متاجر الإلكترونيات في البلاد.

وستطرح التلفزيونات بأسعار منافسة لشبيهاتها الأجنبية، كما ستأتي بشاشات بمقاسات 43 و50 و55 و65 بوصة، وستعمل بأنظمة Salyut TV التي طورت في روسيا والتي كانت قد أعلنت عنها Sber العام الماضي.

وستجهز هذه التلفزيونات أيضا ببرمجيات SberPlay المخصصة لمحبي ألعاب الفيديو، كما ستحصل على تقنيات متطورة تساعد على التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، وتطبيقات مخصصة لمشاهدة الفيديوهات والأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت.

وتجدر الإشارة إلى أن Sber  كانت قد أطلقت العديد من الأجهزة الإلكترونية المميزة خلال العامين الماضيين، منها مساعدات SberBox Time المنزلية الذكية، ومكبرات صوت وإلكترونيات مميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
المصدر: روسيا اليوم
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