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تكنولوجيا وعلوم
حدث نادر.. رصد كويكب قبل دخوله الغلاف الجوى للأرض
Lebanon 24
18-03-2022
|
03:00
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اكتشفت معظم الكويكبات التي اصطدمت بالأرض بعد مضي سنوات وحتى ملايين السنين. ولكن للمرة الخامسة في التاريخ يرصد علماء الفلك اقتراب كويكب من الغلاف الجوي للأرض، وقد أعلن كريشتيان سارنيتسكي عالم الفلك الهنجاري يوم 11 مارس 2022، أنه خلال مراقبته السماء من محطة جبل بيسكستيتو (جزء من مرصد كونكولي) تقع بالقرب من بودابست، اكتشف كويكبًا صغيرا أطلق عليه مركز الكواكب الصغيرة اسم 2022 EB5، قبل ساعات من دخوله الغلاف الجوي للأرض واحتراقه.
ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه بعد هذا الاكتشاف، أصبحت المراقبة ممتعة، لأنه بعد مضي 30 دقيقة، اتضح أن الكويكب بعد ساعتين سيخترق الغلاف الجوي للأرض. وفعلا اخترق الكويكب الغلاف الجوي للآرض شمال آيسلندا في الساعة 22.22 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة 11 مارس 2022 واحترق بكامله، وكانت سرعته 66600 كيلومتر في الساعة. بحسب موقع earthsky.org.
ووفقا لعالم الفلك الهاوي وخبير النمذجة المدارية توني دن، إن اكتشاف جرم سماوي صغير قبل أن يخترق الغلاف الجوي للأرض هو أمر نادر جدًا.
ويذكر أن علماء الفلك سبق أن رصدوا أربعة كويكبات قبل دخولها إلى الغلاف الجوي للأرض وهي 2014 AA و 2018 LA و 2008 TV2 و 2019 MO.
وقد أكدت بيانات الشبكة الدولية لكاشفات الموجات فوق الصوتية اختراق الكويكب للغلاف الجوي للأرض. ووفقًا لبيان صادر عن وكالة الفضاء الأوروبية، رصدت إشارات عن دخول الكويكب إلى الغلاف الجوي باستخدام هذه الكواشف في كل من أيسلندا وغرينلاند.
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