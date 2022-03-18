13
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
12
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
غواصات نووية جديدة قيد التحضير في روسيا
Lebanon 24
18-03-2022
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مصنع "سيفماش" الروسي لبناء السفن أن روسيا تتحضر لاختبار غواصتين نوويتين جديدتين مخصصتين لسلاح بحريتها.
وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "مع افتتاح حركة الملاحة سيرسل سيفماش غواصة كراسنويارسك النووية المتعددة الأغراض وغواصة سوفوروف الصاروخية لتخضعان لمراحل جديدة من التجارب في البحر".
ومن جهته قال المسؤول عن تسليم غواصة "كراسنويارسك"، ميخائيل فيديافسكي: "جميع الأعمال المخصصة لاستكمال تجهيز الغواصة تجري وفقا للجداول الزمنية الموضوعة، عند توجه الغواصة لمرحلة الاختبارات الجديدة سترافقها سفن تابعة لمصنع سيفماش، يجري الخبراء الآن أعمالا تتعلق بالتحقق من جاهزية الغواصة ومعداتها وطلائها الخارجي".
وبدأت روسيا بتطوير غواصة "كراسنويارسك" عام 2014 في إطار المشروع الحكومي 885М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في يوليو العام الماضي، وتنتمي هذه الغواصة إلى فئة غواصاتYasen-M التي تتمتع كل منها بمقدار إزاحة للمياه يعادل 13800 طن، وقدرة على الغوص لأعماق تصل إلى 600 م، وسرعة في الإبحار تصل إلى 30 عقدة بحرية، فضلا عن أن هياكلها حصلت على تصاميم ومواد خاصة تجعلها تصدر أقل قدر من الضوضاء عند الحركة ما يساعدها على التخفي عن السفن والغواصات المعادية.
أما غواصة "الجنرال سوفوروف" فتنتمي إلى فئة غواصات Borei-A تطورها روسيا في إطار المشروع 955А، ويمكن لكل غواصة من هذا النوع حمل 16 صاروخ "بولافا" عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب، فضلا عن أنها مجهزة بأنظمة لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم.
( سلاح روسيا)
تابع
الأكثر قراءة
لا تفرحوا كثيراً الطقس لن يتغير: الكتلة الدافئة انحدرت.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيراً الطقس لن يتغير: الكتلة الدافئة انحدرت.. هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة
01:23 | 2022-03-18
18/03/2022 01:23:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال مكتف في ذمة الله
Lebanon 24
ميشال مكتف في ذمة الله
10:20 | 2022-03-18
18/03/2022 10:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار بأن تغيّر الطقس في لبنان سببه الحرب في أوكرانيا.. هكذا رد الأب خنيصر (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار بأن تغيّر الطقس في لبنان سببه الحرب في أوكرانيا.. هكذا رد الأب خنيصر (فيديو)
00:43 | 2022-03-18
18/03/2022 12:43:02
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقال ميشال حايك في السعودية.. إليكم الحقيقة
Lebanon 24
اعتقال ميشال حايك في السعودية.. إليكم الحقيقة
04:00 | 2022-03-18
18/03/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عناصر من حزب الله دخلوا أوكرانيا!
Lebanon 24
عناصر من حزب الله دخلوا أوكرانيا!
01:40 | 2022-03-18
18/03/2022 01:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:07 | 2022-03-18
"مثير للإعجاب"... ما هي ميزات آيباد آير الجديد؟
13:00 | 2022-03-18
هواتف جوالة... تدخل عالم المتاحف
11:00 | 2022-03-18
النفايات الفضائية... اليكم بعض المعلومات حولها
09:00 | 2022-03-18
للآباء... ميزة جديدة من إنستغرام تمكّنكم مراقبة أطفالكم
06:00 | 2022-03-18
هذا ما فعله "تويتر" بحسابات محتوياتها مضللة عن غزو أوكرانيا
03:00 | 2022-03-18
حدث نادر.. رصد كويكب قبل دخوله الغلاف الجوى للأرض
فيديو
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يجسد عملية هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع! (فيديو)
15:00 | 2022-03-18
19/03/2022 01:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تزامنا مع الحرب الروسيّة - الاوكرانيّة... ما هي طائرة "يوم القيامة" ومتى تستخدمها أميركا؟ (فيديو)
Lebanon 24
تزامنا مع الحرب الروسيّة - الاوكرانيّة... ما هي طائرة "يوم القيامة" ومتى تستخدمها أميركا؟ (فيديو)
08:00 | 2022-03-17
19/03/2022 01:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
Lebanon 24
زوج بطلة "عروس بيروت" كارمن بصيبص يظهر للمرة الأولى.. ووسامته حديث المواقع (فيديو)
03:00 | 2022-03-17
19/03/2022 01:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact