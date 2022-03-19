تكنولوجيا وعلوم

تعرفوا إلى مواصفات هاتف Pixel القادم من غوغل

Lebanon 24
19-03-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-932521-637832312269418606.jpg
Doc-P-932521-637832312269418606.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد غوغل لطرح جيلها الجديد من هواتف Pixel التي صممتها لتوفر للمستخدمين أداء ممتازا وتتمتع بميزات تضاهي تلك الموجودة في أفضل هواتف أندرويد.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن غوغل تستعد لطرح هاتفين جديدين من فئة Pixel، الهاتف الأصغر حجما سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (157/68/8.3) ملم، وزنه 178 غ.

وسيحصل الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها 1440/2320) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعةم تقريبا.
 
 
أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، فيها عدسة لتصوير الماكرو وعدسة للتصوير العريض، كما ستحوي مستشعرا ليزريا يساعد على ضبط أبعاد الأجسام في الصور، بينما ستأتي كاميرته الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وسيضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
 
وسيجهز بماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا على الأغلب كما تعمل مع ميزة الشحن اللاسلكي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2022-03-19
13:14 | 2022-03-19
13:00 | 2022-03-19
11:00 | 2022-03-19
09:00 | 2022-03-19
06:00 | 2022-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website