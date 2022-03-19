تكنولوجيا وعلوم

قريباً رائدان من المحطة الفضائية الدولية يخرجان إلى الفضاء المفتوح.. وهذه مهمتهما

Lebanon 24
19-03-2022 | 03:00
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ذكرت وكالة ناسا أن رائدين من رواد المحطة الفضائية الدولية سيخرجان في مهمة إلى الفضاء المفتوح قريبا.

 

وجاء في بيان صادر عن الوكالة حول الموضوع "في 23 آذار الجاري سيخرج رائد الفضاء الأميركي رجا شاري وزمليه الألماني ماتياس مورير من المحطة الفضائية الدولية في مهمة إلى الفضاء المفتوح".

 

وأضاف البيان "من المفترض أن تبدأ مهمة الرواد في اليوم المذكور بتمام الساعة 8:50 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (15:50 بتوقيت موسكو)، المهمة ستستمر ست ساعات ونصف تقريبا، وخلالها سيقوم الرائدان بعدة أمور منها توصيل الكوابل المخصصة لوحدة Columbus، واستبدال إحدى كاميرات الفيديو الخاصة بالمحطة".

 

وأشار البيان إلى أن المهمة المنتظرة ستكون أول مهمة في الفضاء المفتوح بالنسبة لمورير وشاري اللذين وصلا إلى المحطة الفضائية الدولية في 11 تشرين الثاني الفائت ومن المفترض أن يعودا منها إلى الأرض في نيسان القادم.

 

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان أنطون شكابليروف وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي، وراجا شاري، وتوم مارشبورن، وكايلا براون، ورائد الفضاء الأوروبي، ماتياس مورير.

 

المصدر: روسيا اليوم
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