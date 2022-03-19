طائرات أميركية مسيرة لوقف زحف الروس نحو "كييف"... تعرّف على طريقة عملها

قال موقع "بوليتيكو" (politico) إن حزمة عسكرية أميركية يتم إرسالها لمساعدة أوكرانيا تشمل 100 طائرة من دون طيار من طراز "سويتش بليد" (Switchblade)، وهي مستوى جديد من الأسلحة. إلى جانب الأنظمة الأخرى، وتبلغ قيمة حزمة الأسلحة 800 مليون دولار.ويدعم الحلفاء الغربيون بقيادة الولايات المتحدة دفاع أوكرانيا عن أراضيها بأنظمة أسلحة، وأكملت الحرب الروسية على أوكرانيا الآن أسبوعها الثالث، حيث وجدت موسكو أنه من الصعب كسر دفاع الأوكرانيين عن مدنهم الكبرى، على الرغم من أن كييف فقدت السيطرة على مواقع المفاعلات النووية.كاماكازي أميركيوذكرت صحيفة بوليتيكو أن خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأخير أمام الكونغرس الأميركي كان مصحوبًا بطلب للحصول على دعم عسكري أكبر من الولايات المتحدة.وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مايك ماكول إن الحزمة تضمنت أيضًا 100 سويتش بليد، وهي طائرات مسيرة صغيرة وخفيفة يمكن إطلاقها من أنبوب.ويعمل نظام الطائرات المسيرة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" (GPS) ويمكن للمشغل التحكم في رحلتها على بُعد عشرات الأميال.وعند إطلاقها مثل قذيفة هاون، يمكن للطائرة المسيرة البقاء في الهواء لما يقرب من 30 دقيقة، يمكن خلالها للمشغل تحريكها نحو هدفها، حيث تتحطم وتنفجر مدمرة نفسها بالهدف مثل طائرات الكاماكازي اليابانية التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية.وأثبتت هذه المسيرات كفاءتها في القتال مع ميزة وجود موجة استشعار حاصلة على براءة اختراع، وتعتبر السلاح المثالي للاستخدام في حروب العصابات.وتوفر سويتش بليد، القابلة للحمل على الظهر والنشر بسرعة سواء من منصات جوية أو بحرية أو أرضية، زيادة في معدل استهداف الأعداء من خلال وجود إحداثيات نظام الموقع الجغرافي المتطور في الوقت الحقيقي، كما تعطي تسجيل فيديو من أجل استهداف دقيق ولتجنب الأضرار الجانبية.ويتم نقل إحداثيات الهدف على الفور من المقاتل إلى الطائرة عبر نظام تحكم يدوي، مما يقلل من الجداول الزمنية للتفاعل والحمل المعرفي للمشغل.ويمكن للطائرة تدمير المركبات، كما يمكن استخدامها أيضًا لإحباط الكمائن، مما يمنح القوات الأوكرانية ميزة واضحة إذا اقتربت القوات الروسية جدا من العاصمة كييف.