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تكنولوجيا وعلوم
انتهاء عملية تجميع صاروخ فضائي فائق الثقل
Lebanon 24
21-03-2022
|
06:00
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انتهت فى رأس كانافيرال بفلوريدا الأميركية عملية التجميع العمودي لصاروخ Space Launch System الفضائي فائق الثقل مع مركبة "أوريون" القمرية، وفقا لتقرير RT .
وذلك قبل قيامها برحلة فضائية اختبارية إلى مدار القمر في أيار المقبل، ومن المفترض أن يحمل الصاروخ فائق الثقل مركبة "أوريون" غير المأهولة إلى القمر حيث ستقوم ببضع دورات حول القمر وتعود إلى الأرض.
وأعلن مركز "جون كينيدي" الفضائي الأميركي أن الصاروخ سيُطلق مركبة "أوريون" الاختبارية إلى القمر بعد حلول شهر ايار المقبل.
واتيح للجمهور لأول مرة مشاهدة الصاروخ فائق الثقل بعد أن غادر قسم التجميع ليقطع الطريق بمسافة 6.4 كلم إلى منصة الإطلاق والذي استغرق 11 ساعة.
وحسب رئيس "ناسا" بيل نلسون، فإن المركبة الاختبارية ستحمل إلى مدار القمر 3 دمى تخضع لقياس مستوى الإشعاع داخلها.
يذكر أن برنامج "أرتميس" القمري الأميركي يقضي بعودة الأميركيين إلى القمر بحلول عام 2025 بعد مرور 50 عاما.
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