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© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
إجراء صارم من "نتفليكس" حول مشاركة "كلمة السر".. إحذروا!
Lebanon 24
21-03-2022
|
03:00
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كشفت منصة «نتفليكس» أنها ستبدأ في فرض غرامات على الأشخاص الذين يتشاركون كلمة السر الخاصة بحساباتهم مع الآخرين خارج المنزل.
وبحسب إن بي سي نيوز، أكدت المنصة الشهيرة ذلك من خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي في الإنترنت، إذ أوضحت أنها تحاول جعل منح مزايا عديدة للأشخاص الذين يعيشون داخل منزل واحد، مثل أنظمة البث المتعددة، بالإضافة إلى أنها ترغب في تسهيل مشاركة أولئك الأشخاص لكلمة السر معاً.
كما أشارت منصة «نتفليكس» أن تبادل كلمات المرور بين الأشخاص أمراً شائعاً جداً، لكنه أدى إلى حدوث إرباك وفقاً لما أفادته المنصة.
إذ صرحت «نتفليكس» أن مشاركة كلمة السر الخاصة مع الآخرين، يضعف من قدرتها على الاستثمار في برامج التلفزيونية والأفلام السينمائية الجديدة من خلال تقديمها للمشتركين.
فيما أوضحت أنها ستحاول تسهيل مشاركة كلمة السر مع أشخاص لا يعيشون في المنزل ذاته، من خلال دفع القليل من المال.
بينما ذكرت منصة «نتفليكس» أنها ستبدأ في تفعيل الدفع أكثر مقابل مشاركة كلمة السر خلال الأسابيع الـ 3 القادمة، في بعض الدول مثل بيرو، وكوستاريكا، وتشيلي.
حيث تنص شروط الخدمة الخاصة بالمنصة على أنه لا يجوز مشاركة حسابك مع أفراد خارج أسرتك، وهي القاعدة التي ينتهكها الكثير من المشتركين، وفقا لـ إن بي سي نيوز.
المصدر: المصري اليوم
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