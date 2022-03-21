تكنولوجيا وعلوم

تحذير من تحدٍّ ينتشر بين المراهقين على "تيك توك"!

Lebanon 24
21-03-2022 | 15:00
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انتشر على منصة "تيك توك" تحدي (Orbeez) بين المراهقين، ويشمل استخدام ما يشبه المسدسات المائية لإطلاق "خرز ملون يتمدد عند البلل".

وحذرت السلطات الأميركية من هذا التحدي، مشيرة إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى إصابة خطيرة.

ونشرت صحيفة "ميامي هيرالد" تقريرا حول تحدي "أوربيز" ، الذي سبب بالفعل إزعاجا لبعض المواطنين.

وأشارت إلى وجود "تحذير من وكالات إنفاذ القانون في فلوريدا من هذا التحدي الذي أصبح رائجا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال إجازات الربيع".

وهذا التحدي يشمل استخدام ما يشبه المسدسات المائية (لعبة) لإطلاق "خرز ملون - حبيبات" وهو أوربيز، الذي "يتمدد عند البلل".

وقالت الشرطة في ولاية فلوريدا الأميركية، إن غالبية المشاركين بهذا التحدي هم من المراهقين، ويقومون باستخدام الألعاب لإطلاق "الحبيبات الجيلاتينية" على الآخرين، وأحيانا من سياراتهم على سائقين في الشارع.

وأوضحت أنه "على الرغم من كونها طرية (الحبيبات)، إلا أنها يمكن أن تتسبب في إصابة خطيرة، بالإضافة إلى إثارة الذعر"، بمعنى أن هذه الألعاب قد تخيف الآخرين.
المصدر: العربية
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