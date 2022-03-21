تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تتيح لكم حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث

Lebanon 24
21-03-2022 | 17:00
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أعلنت شركة غوغل أنه أصبح بالإمكان حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث الخاص بك إلى تطبيقها لنظام أندرويد.

وقال المتحدث باسم عملاقة البحث، نيد أدريانس، في بيان: نعمل حاليًا على طرح هذه الميزة عبر تطبيقنا لنظام التشغيل أندرويد. ونتوقع أن تكون متاحة لجميع مستخدمي التطبيق في الأسابيع القليلة المقبلة. نحن مستمرون في استكشاف طرق لإحضار هذه الميزة المفيدة إلى الأنظمة الأخرى.

وتم رصد الميزة لأول مرة من قبل رئيس تحرير XDA Developers السابق، الذي قال إنه تم إخطاره بشأن الميزة التي يبدو أنها تم طرحها.

للتحقق ومعرفة ما إذا كانت لديك، افتح تطبيق أندرويد من غوغل، وانقر على صورة ملفك الشخصي، وابحث عن خيار "حذف آخر 15 دقيقة.

واستغرقت هذه الميزة بعض الوقت لتشق طريقها إلى تطبيق أندرويد. وأعلنت الشركة عن الميزة لأول مرة في مؤتمر Google I/O في شهر أيار. ووصلت إلى تطبيق غوغل لنظام التشغيل iOS في شهر تموز.

وقالت غوغل في ذلك الوقت إنها قد تصل إلى إصدار أندرويد من التطبيق في وقت لاحق من عام 2021. ولكن تأخرت الشركة عن هذا الموعد النهائي.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الشركة تخطط لإحضار الميزة إلى سطح المكتب. ولم تحدد الشركة في تدوينة إعلانها في شهر مايو المنصات التي تكون متاحة ضمنها. وقالت في شهر يوليو إن الميزة قادمة إلى تطبيقات iOS وأندرويد فقط.

تقدم الشركة أيضًا أداة لحذف الأشياء الموجودة في سجل البحث التي يبلغ عمرها ثلاثة أو 18 أو 36 شهرًا تلقائيًا.

على صعيد مختلف، أصدرت الشركة النسخة الثانية من معاينة مطور أندرويد 13، وتتضمن ميزة رئيسية جديدة، حيث يتعين على التطبيقات أن تطلب إذنك لإرسال الإشعارات.

ويتمتع iOS بميزة مماثلة منذ سنوات، وهي طريقة مفيدة للتأكد من أن تطبيقات معينة فقط هي التي ترسل إليك الإشعارات.

واستنادًا إلى تدوينة الشركة، يبدو أن طلب الإذن قد يكون شرطًا لتطبيقات أندرويد 13. ويقول ديف بورك، نائب الرئيس لقسم هندسة أندرويد، في التدوينة: تحتاج التطبيقات التي تستهدف أندرويد 13 الآن إلى طلب إذن الإشعار من المستخدم قبل توفير الإشعارات.

وهناك أيضًا دعم للصوت عبر البلوتوث المنخفض الطاقة، وهو معيار جديد يستخدم برنامج ترميز صوتي يسمى LC3، الذي يمكنه الإرسال بمعدلات بت منخفضة، ولكن بجودة أعلى.
المصدر: العربية
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