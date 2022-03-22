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تكنولوجيا وعلوم
القضاء الروسي يعلن حظر "فيسبوك" و"إنستغرام"!
Lebanon 24
22-03-2022
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قررت محكمة في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، حظر منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" المملوكتين لشركة "ميتا" بعد اتهامها بـ"التطرف".
وجاء في قرار المحكمة أن الحظر المفروض على "ميتا" في روسيا لا ينطبق على تطبيق "واتس آب".
ووفقا للمدعين العامين، فإن المنصتين المذكورتين تجاهلتا طلبات إزالة الصور المزيفة حول العملية الخاصة للقوات الروسية في أوكرانيا، كما رفضتا حذف دعوات لتجمعات غير مصرح بها.
وأوضح المدعون العامون أن "المعلومات المتطرفة المنشورة عبر المنصتين تهدد الأفراد والمجتمع ككل"، لافتين إلى أن الشركة المالكة "انتهكت قواعدها من خلال السماح بنشر دعوات لقتل أفراد الجيش الروسي".
المصدر:
روسيا اليوم
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