كيف بدأت قصّة إنشاء "فايسبوك"؟

قال مارك زوكربيرج في حلقة من برنامج "Lex Fridman Podcast"، الذي استضافه عالم الكمبيوتر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ليكس فريدمان، إن قدرته الأولية على إطلاق Facebook فى عام 2004 لم تكن لأنه ترك الكلية أو تخلى عن أي من اهتماماته الأخرى حسبما نقلت CNBC.وبدلاً من ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta، إن ذلك كان بسبب العلاقات الشخصية التي أقامها عندما كان لا يزال في الدراسة.وأضاف زوكربيرغ إن اختيار الأشخاص الذين ستمضي وقتك معهم هو أهم قرار يمكن أن تتخذه في حياتك الجامعية، لأنك ستصبح مثلهم في المستقبل.قال مارك "أعتقد أنه من المحتمل أن يكون الأشخاص يركزون على الموضوعية بشكل عام، وربما لا يركزون بدرجة كافية على بناء العلاقات مع الأشخاص بشكل أساسي".التقى زوكربيرج بشركائه في تأسيس موقع Facebook، إدواردو سافيرين، وداستن موسكوفيتز، وكريس هيوز، وأندرو ماكولوم، بينما كان الخمسة طلابًا في جامعة هارفارد في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.ولتُحدث أعمالهم ثورة في وسائل التواصل الاجتماعي وتصبح Facebook واحدة من أكبر الشركات في العالم.وعلى الرغم من انفصال المجموعة بعد ذلك، لكن زوكربيرج قال في البودكاست إنه لا يزال يحاول إعطاء الأولوية لبناء العلاقات على الأهداف اليوم، كما أنه يطبق ذلك على عمليات التوظيف.وقال مارك إنه عند تقييم مرشح لوظيفة، فإنه يتخيل كيف سيكون شكل العمل مع هذا الشخص، بدلاً من أن يكون رئيسه.وأشار زوكربيرج إلى أن هذه الإستراتيجية تخلق بيئة عمل أكثر تماسكًا وإنتاجية: إذا كنت تعمل مع أشخاص يشاركونك قيمك على المستوى البشري، فمن المرجح أن تُحقق أهداف العمل معًا بسلاسة.فبحسب زوكربيرج، فإن الأمر كله يتعلق بإيجاد التوافق الشخصي، وليس بخلاف "اختيار الأصدقاء أو الشريك".