واتساب ذهبي.. بماذا يختلف عن الأخضر؟

واتساب الذهبي الجديد الاصدار 12 يحمل معه الكثير من التحسينات والاضافات والتطويرات التي من شأنها ان نجد صعوبة في التخلي عن هذا التطبيق لما يقدمه ومنذ زمن من مزايا تغيب عن الاصدار الرسمي. لكن يجدر بنا الاشارة الى ان هذه النوعية من التطبيقات المعدلة عن الاصل يتم استخدامها بحذر وعليك حذف التطبيق والعودة للأصل متى قرأت هنا او هناك ان الواتساب الرسمي يشن حملة بحظر مستخدمي هذه الاصدارات المعدلة رغم ان واتساب الذهبي يدعم ميزة الحماية من اي حظر.