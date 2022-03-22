تكنولوجيا وعلوم

شركة "Haval" تصنع رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى سيارة "Dargo" (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2022 | 12:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة Haval الصينية عن نيتها تصنيع نماذج سيارات Dargo رباعية الدفع المميزة في روسيا.

وتتميز السيارات الجديدة بتصميم بسيط يوحي بالقوة والعملية شبيه بتصاميم سيارات Jeep رباعية الدفع، كما حصلت على هيكل متين بطول 4 أمتار و62 سنتيمترا، المسافة بين قاعدتي العجلات فيه 273 سم، ومزود بعجلات بمقاس 18 و19 إنشا.

وصممت قمرة هذه السيارة لتكون غاية في التميز، إذ تزينت بعناصر يتداخل فيها الكروم مع ألياف الكربون بصورة أنيقة، كما حصلت على تصميم أنيق جدا لواجهة القيادة التي توستطها شاشة لمسية ولوحات تتداخل فيها الأزرار اللمسية مع الأزرار التقليدية.

وجهزت هذه السيارة بنظام مولتيميديا متطور يقترن مع الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا، كما زودت بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح نسخها في روسيا وبعض الأسواق الآسوية والأوروبية بمحركات بنزين توربينة بسعة 2.0 ليتر بعزم 192 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2022-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
15:00 | 2022-03-22
09:00 | 2022-03-22
06:00 | 2022-03-22
03:00 | 2022-03-22
00:00 | 2022-03-22
17:00 | 2022-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website