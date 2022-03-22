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تكنولوجيا وعلوم
شركة "Haval" تصنع رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى سيارة "Dargo" (فيديو)
Lebanon 24
22-03-2022
|
12:00
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أعلنت شركة Haval الصينية عن نيتها تصنيع نماذج سيارات Dargo رباعية الدفع المميزة في روسيا.
وتتميز السيارات الجديدة بتصميم بسيط يوحي بالقوة والعملية شبيه بتصاميم سيارات Jeep رباعية الدفع، كما حصلت على هيكل متين بطول 4 أمتار و62 سنتيمترا، المسافة بين قاعدتي العجلات فيه 273 سم، ومزود بعجلات بمقاس 18 و19 إنشا.
وصممت قمرة هذه السيارة لتكون غاية في التميز، إذ تزينت بعناصر يتداخل فيها الكروم مع ألياف الكربون بصورة أنيقة، كما حصلت على تصميم أنيق جدا لواجهة القيادة التي توستطها شاشة لمسية ولوحات تتداخل فيها الأزرار اللمسية مع الأزرار التقليدية.
وجهزت هذه السيارة بنظام مولتيميديا متطور يقترن مع الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا، كما زودت بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستطرح نسخها في روسيا وبعض الأسواق الآسوية والأوروبية بمحركات بنزين توربينة بسعة 2.0 ليتر بعزم 192 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.
المصدر: روسيا اليوم
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