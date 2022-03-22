لماذا يدفع واتساب الأميركيين للتوقف عن استخدام الرسائل النصية العادية؟

منذ فترة تنشر خدمة WhatsApp للرسائل القصيرة، التي امتلكها موقع فيسبوك إعلانات تثير قلق مستخدمي الرسائل النصية العادية من كونها مفتقدة للأمن الرقمي ولا تمنح مستخدميها الخصوصية اللازمة.وقال موقع CNN إن WhatsApp نما ليصبح قوة هائلة منذ ذلك الحين، حيث يستخدم التطبيق أكثر من ربع سكان العالم، إلا أن وصول المنصة إلى السوق المحلية في الولايات المتحدة لا يزال قليلا نسبيا.وتشير البيانات التي تمت مشاركتها مع CNN Business من قبل شركة الأبحاث eMarketer إلى أن WhatsApp كان لديه أقل من 63 مليون مستخدم في الولايات المتحدة في العام الماضي، أو حوالي 19٪ من سكان البلاد.لكن في بلدان مثل الهند لدى التطبيق ما يقرب من 500 مليون مستخدم وهو أكثر من ثلث سكانها وأكثر من نصف قاعدة مستخدمي الإنترنت.وهذه هي المرة الأولى التي يدير فيها واتساب، الذي رفض مشاركة إحصائيات عن عدد المستخدمين حاليا في الولايات المتحدة، حملة إعلانية في البلاد.ونقلت الشبكة عن إيشان بونادوراي، رئيس التسويق في المنصة، قوله إنه "بمرور الوقت ، رأينا المزيد من الأشخاص في الولايات المتحدة يتحولون إلى WhatsApp".وتقول الشبكة إن المخاطر قد تكون كبيرة بالنسبة لـ Facebook، المعروف الآن باسم Meta ، لزيادة مشتركي WhatsApp.وفي الوقت الحالي تباطأ نمو مستخدمي Facebook لأنه من جهة وصل إلى كل العالم كما أنه يواجه منافسة متزايدة من منصات أخرى مثل TikTok، خاصة للمستخدمين الأصغر سنا.في حين أن تطبيقات مثل Facebook و Instagram تستخدم بالفعل على نطاق واسع في الولايات المتحدة وليس لديها مساحة كبيرة للنمو، فإن إمكانات WhatsApp للنمو أكبر بكثير.وكلف تطبيق المراسلة فيسبوك 19 مليار دولار منذ ما يقرب من عقد من الزمان لكنه لا يولد سوى القليل من الإيرادات. وتحاول ميتا الآن تغيير ذلك.يمكن أن يكون لتعزيز WhatsApp في الولايات المتحدة تأثيرات إيجابية على منصاتها الأخرى وخلق فرص جديدة لتحقيق الدخل في سوق مربحة.ولكن للوصول إلى هذا، يجب على WhatsApp خوض معركة شاقة لتغيير الطريقة التي يتراسل بها الأميركيون.