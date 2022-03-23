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تكنولوجيا وعلوم
تطبيق غوغل في أندرويد يحصل على ميزة مهمة
Lebanon 24
23-03-2022
|
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أعلنت غوغل أن تطبيقها المخصص لأجهزة أندرويد سيحصل على ميزة انتظرها ملايين المستخدمين.
وتبعا للمتحدث باسم غوغل، نيد أدريانس، فإن تطبيق غوغل المخصص لأجهزة أندرويد سيحصل على ميزة ستسمح للمستخدمين بحذف آخر 15 دقيقة في سجلات البحث على الإنترنت.
وأشار أدريانس إلى "أن الميزة ستكون متاحة لأي مستخدم أندرويد خلال الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن توفرها غوغل على تطبيقها عبر منصات أخرى مستقبلا".
ولتجربة الميزة الجديدة يتوجب على المستخدم الدخول إلى التطبيق، ومن ثم النقر فوق صورة الملف الشخصية في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة، ومن ثم النقر على خيار "حذف آخر 15 دقيقة في سجلات البحث".
المصدر:
روسيا اليوم
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