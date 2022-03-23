على غرار فايسبوك... واتسآب يطلق ميزة ردود الأفعال مع الرسائل

أصبح تطبيق WhatsApp جاهز أخيرًا لإطلاق ميزة ردود أفعال الرسائل.



فقد أفاد موقع WABetaInfo أن الشركة تقوم الآن بدفع ردود أفعال الرسائل لبعض مختبري الإصدار التجريبي من أندرويد الذين مع إصدار 2.22.8.3 من التطبيق. ووفقًا للمصدر، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ستة ردود فعل، وهي أعجبني/أحببته/أضحكني/فاجئني/أحزنني/الشكر.

ومع ذلك، لا توجد أية معلومات حول ما إذا كانت هذه الميزة مقصورة على المحادثات الجماعية أو المحادثات الفردية أو ما إذا كان كلا النوعين من المحادثات يمكنهما مشاركة الميزة.

(التقنية بلا حدود)