تكنولوجيا وعلوم

ظاهرة نادرة في سماء بريطانيا تثير الدهشة.. هذا ما حصل

Lebanon 24
23-03-2022 | 09:00
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حالة من الدهشة والاستغراب سيطرت على عدد كبير من البريطانيين، بسبب رؤيتهم سحب غريبة على شكل جسم فضائي، وصفها خبراء الطقس بأنها «ظاهرة نادرة»، إذ رُصدت هذه السحب غير العادية التي تبدو على شكل كرة في جميع أنحاء البلاد.

وصف مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا هذه الظاهرة بأنها غيوم عدسية، ووفقًا للخبراء، تتشكل عندما يكون الهواء مستقرًا وتهب الرياح عبر التلال والجبال من نفس الاتجاه أو ما شابه على ارتفاعات مختلفة، وأحيانا تثل عائقا أمام الطائرات، لذلك يتجنبها لأنها تخلق اضطرابات أثناء الطيران، بحسب ما ذكر موقع «لاد بايبل» البريطاني.
 
كيف تتشكل هذه الغيوم الغريبة في السماء؟
ويقول متحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية: «هذه الغيوم الغريبة غير الطبيعية تشكل أحيانًا في اتجاه الريح من التلال أو الجبال، إنها غير عادية تمامًا في الجزر البريطانية ولكنها تحدث أحيانًا، وهي تشبه إلى حد كبير الشكل التقليدي للأطباق الطائرة في الخيال العلمي، ويُعتقد أن السحب العدسية الحقيقية هي أحد التفسيرات الأكثر شيوعًا للأجسام الطائرة المجهولة التي تظهر في جميع أنحاء العالم».
 
آثار السحب العدسية وتأثيرها المختلف
ويشرح الخبراء «عندما يمر الهواء عبر سلسلة جبال في ظروف معينة يمكنه إنشاء قطار من الموجات الكبيرة الدائمة في الهواء، مثل التموجات المتكونة في نهر عندما يتدفق الماء فوق عائق، وإذا كان هناك رطوبة كافية في الهواء فإن الحركة الصاعدة للموجة تؤدي إلى تكثف بخار الماء مما يشكل المظهر الفريد للسحب العدسية».

آثار هذه السحب مختلفة، فعلى الأرض يمكن أن تؤدي إلى رياح عاصفة شديدة، أما في طبقات الجو العليا فيميل طيارو الطائرات التي تعمل بالطاقة إلى تجنب الطيران بالقرب من هذه السحب بسبب الاضطرابات المصاحبة لها.

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