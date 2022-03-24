سامسونغ تستعد للإعلان عن هاتفها الجديد في هذا الموعد

حددت شركة سامسونغ يوم 27 من آذار للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy M53، ولقد كشفت الشركة عن تصميم الهاتف من خلال صور رسمية في الإعلانات التشويقية.



ينطلق هاتف Galaxy M53 في حدث يعقد في فيتنام في 27 من آذار، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم SM-M536B.

وتقدم سامسونغ هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 900، وإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ويضم بطارية 5000 mAh، ويأتي صندوق التغليف دون محول الشحن.



كما يتميز الهاتف بشاشة Super AMOLED بحجم 6.7 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، وتضم الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل في نتوء القطرة.





أيضاً تضم الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro وعمق التصوير، وتقدم سامسونج Galaxy M53 بنظام تشغيل Android 12 وواجهة One UI 4.1.