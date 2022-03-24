تكنولوجيا وعلوم

شركة عالمية تنوى ربط الأرض والقمر بشبكة إنترنت عالية السرعة.. هل ممكن؟

Lebanon 24
24-03-2022 | 09:00
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أعلن موقع Space أن شركة Aquarian Space تعمل على مشروع لربط القمر والأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة، وفقا لتقرير RT .

وجاء في مقال على الموقع حول الموضوع "تمكنت شركة Aquarian Space التي استحدثت مؤخرا من رصد مبلغ 650 ألف دولار للبدء بمشروع يهدف إلى ربط الأرض والقمر وربما المريخ بشبكة إنترنت عالية السرعة".

وحول الموضوع قال مدير الشركة، كيلي لارسون: "عام 2021 تواجد حول القمر وعلى سطحه نحو 13 مركبة فضائية وقمرا صناعيا وروفر استكشاف، وبحلول عام 3030 يتوقع أن يصل هذا العدد إلى 200، هذا الأمر سيخلق اقتصادا قمريا بمليارات الدولارات، ومع ذلك لن يحدث هذا الأمر دون وجود وسيلة اتصال موثوقة بين الأرض والقمر.

وتبعا لموقع Space.com "فإن الشركة المذكورة تنوى استحداث شبكة من أقمار Solnet الصناعية، لتطلق أولها عام 2024، وهذه الشبكة ستكون قادرة على تأمين شبكة إنترنت تصل سرعة نقل البيانات فيها إلى 100 ميجابايت/ثا".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Aquarian Space بدأت بالفعل بوضع دراسة للجدوى الاقتصادية لمشروعها، وباشرت بمناقشة المشروع مع عدة شركات تتعاون مع وكالة ناسا لاستحداث قواعد على سطح القمر.
المصدر: اليوم السابع
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