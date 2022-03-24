تكنولوجيا وعلوم

ستشعر بالألم كأنك في الواقع... هذا هو جديد ميتافيرس

Lebanon 24
24-03-2022 | 03:00
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قد تبدو فكرة عصابة اليد التي يمكن أن تحاكي الألم في ميتافيرس، وكأنها مفهوم من أحدث سلسلة من Black Mirror، ولكن بفضل شركة يابانية ناشئة، أصبح الجهاز المخيف حقيقة واقعة، حيث طورت طوق ذراع يستخدم التحفيز الكهربائي لإيصال الألم الجسدي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إيمي تاماكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، "الشعور بالألم يمكننا من تحويل العالم الافتراضي إلى واقع حقيقي، مع زيادة مشاعر الحضور والانغماس".

ويعد ميتافيرس عبارة عن مجموعة من المساحات الافتراضية حيث يمكنك اللعب والعمل والتواصل مع أشخاص آخرين ليسوا في نفس المساحة المادية مثلك.

وسيكون من الممكن الوصول إلى ميتافيرس باستخدام نظارات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) والنظارات الذكية، ويمكن استخدامها للعمل والتعليم والألعاب وحتى أحداث الموسيقى.

يتميز شريط الذراع المسمى UnlimitedHand، بأجهزة استشعار لحركة العضلات تتعرف على إيماءات يدك وموضعها، مما يتيح لصورتك الرمزية في metaverse لنسخ حركاتك بدقة، كما أنه يستخدم التحفيز الكهربائي للتحكم في عضلات الذراع ومحاكاة الأحاسيس.

وأوضحت الشركة اليابانية: "من خلال دمج هذه التقنية في وحدة التحكم في اللعبة لدينا، يمكن الشعور شخصيًا بالمواجهات الجسدية ومناسبات التعرض للضرر داخل الألعاب".

تعتقد الشركة، أنه يمكن استخدام شارة القيادة في ألعاب الواقع الافتراضي، مما يسمح للمستخدمين أن يشعروا بنقر طائر على جلدهم، أو الريح عبر ذراعهم، ومع ذلك، يمكن للناس أيضًا استخدامه ليشعروا بأحداث العالم الافتراضي في الحياة الواقعية.
المصدر: اليوم السابع
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