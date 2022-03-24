تكنولوجيا وعلوم

ما هي أكثر الهواتف مبيعا في العالم؟ (فيديو)

Lebanon 24
24-03-2022 | 15:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت وكالة Omdia تقارير أشارت فيها إلى الهواتف الذكية التي حققت أكبر نسب مبيعات في الأسواق العالمية.

وتبعا لتحليلات الوكالة فإن هاتف Galaxy A12 من سامسونغ كان قد حقق أعلى نسبة من المبيعات بين الهواتف الذكية مع نهاية عام 2020، وبيع منه حتى تلك المدة أكثر من 51.8 مليون قطعة، وأن هواتف Galaxy A بشكل عام حققت أكثر من 50% من نسب مبيعات هواتف سامسونغ العام الماضي.

وفي المرتبة الثانية في قوائم المبيعات تبعا لتصنيفات الوكالة حل هاتف Apple iPhone 12، الذي بيع منه تبعا للتقيميات أكثر من 41.7 مليون جهاز.
وحل في المرتبة الثالثة وفقا للإحصائيات هاتف iPhone 13 الذي بيع منه نحو 34.9 مليون قطعة، وتلاه في المرتبة الرابعة هاتف iPhone 11 بـ 33.6 مليون نسخة مباعة، وبعده هاتف Redmi 9A بـ 26.8 مليون نسخة.

وشملت قائمة أكثر 10 هواتف ذكية مبيعا هاتف Samsung Galaxy A02 بـ 18.3 مليون نسخة مباعة، وعدة نماذج من هواتف شركتي سامسونغ و Xiaomi.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2022-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2022-03-24
09:00 | 2022-03-24
06:00 | 2022-03-24
03:00 | 2022-03-24
00:00 | 2022-03-24
17:00 | 2022-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website