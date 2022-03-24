10
o
بيروت
10
o
طرابلس
7
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
ما هي أكثر الهواتف مبيعا في العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
24-03-2022
|
15:00
A-
A+
A+
A-
نشرت وكالة Omdia تقارير أشارت فيها إلى الهواتف الذكية التي حققت أكبر نسب مبيعات في الأسواق العالمية.
وتبعا لتحليلات الوكالة فإن هاتف Galaxy A12 من سامسونغ كان قد حقق أعلى نسبة من المبيعات بين الهواتف الذكية مع نهاية عام 2020، وبيع منه حتى تلك المدة أكثر من 51.8 مليون قطعة، وأن هواتف Galaxy A بشكل عام حققت أكثر من 50% من نسب مبيعات هواتف سامسونغ العام الماضي.
وفي المرتبة الثانية في قوائم المبيعات تبعا لتصنيفات الوكالة حل هاتف Apple iPhone 12، الذي بيع منه تبعا للتقيميات أكثر من 41.7 مليون جهاز.
وحل في المرتبة الثالثة وفقا للإحصائيات هاتف iPhone 13 الذي بيع منه نحو 34.9 مليون قطعة، وتلاه في المرتبة الرابعة هاتف iPhone 11 بـ 33.6 مليون نسخة مباعة، وبعده هاتف Redmi 9A بـ 26.8 مليون نسخة.
وشملت قائمة أكثر 10 هواتف ذكية مبيعا هاتف Samsung Galaxy A02 بـ 18.3 مليون نسخة مباعة، وعدة نماذج من هواتف شركتي سامسونغ و Xiaomi.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
وفاة صاحب أحد أشهر مطاعم لبنان... هذا ما حصل معه!
Lebanon 24
وفاة صاحب أحد أشهر مطاعم لبنان... هذا ما حصل معه!
05:52 | 2022-03-24
24/03/2022 05:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أفعى تخرج من وكرها في هذه المنطقة بعز الثلج.. ومصور الفيديو: "ريتك ما طلعتي" (فيديو)
Lebanon 24
أفعى تخرج من وكرها في هذه المنطقة بعز الثلج.. ومصور الفيديو: "ريتك ما طلعتي" (فيديو)
08:28 | 2022-03-24
24/03/2022 08:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار.. بعد الأمطار والصقيع استعدوا لطقس ربيعي دافئ اعتبارا من هذا الموعد
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار.. بعد الأمطار والصقيع استعدوا لطقس ربيعي دافئ اعتبارا من هذا الموعد
01:35 | 2022-03-24
24/03/2022 01:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بزفافه بأجواء فخمة.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (فيديو)
Lebanon 24
فنان لبناني يحتفل بزفافه بأجواء فخمة.. والعروس تخطف الأنظار بجمالها (فيديو)
04:50 | 2022-03-24
24/03/2022 04:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟
Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟
10:20 | 2022-03-24
24/03/2022 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:00 | 2022-03-24
من أفضل السيارات العائلية... تعرفوا إلى مركبة "Wuling Jiachen" الجديدة (فيديو)
09:00 | 2022-03-24
شركة عالمية تنوى ربط الأرض والقمر بشبكة إنترنت عالية السرعة.. هل ممكن؟
06:00 | 2022-03-24
سامسونغ تستعد للإعلان عن هاتفها الجديد في هذا الموعد
03:00 | 2022-03-24
ستشعر بالألم كأنك في الواقع... هذا هو جديد ميتافيرس
00:00 | 2022-03-24
درونات مميزة تعمل في أقسى الظروف المناخية... تعرف إليها (فيديو)
17:00 | 2022-03-23
يعادل ما تنتجه دول سنوياً.. كيف يلوث علم الفلك "يلوث البيئة"؟
فيديو
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
15:30 | 2022-03-24
24/03/2022 22:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي أكثر الهواتف مبيعا في العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما هي أكثر الهواتف مبيعا في العالم؟ (فيديو)
15:00 | 2022-03-24
24/03/2022 22:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أفضل السيارات العائلية... تعرفوا إلى مركبة "Wuling Jiachen" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من أفضل السيارات العائلية... تعرفوا إلى مركبة "Wuling Jiachen" الجديدة (فيديو)
12:00 | 2022-03-24
24/03/2022 22:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact