تكنولوجيا وعلوم

تحديثات على ميزة البحث في رسائل تويتر

Lebanon 24
25-03-2022 | 00:00
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أعلن تويتر، الأربعاء، أن ميزة البحث في الرسائل الخاصة قد حظيت بتطوير كبير، حيث يمكن الآن البحث في محتوى المحادثة وإرجاع رسائل محددة تحتوي على أي كلمة رئيسية يتم البحث عنها.

وفي السابق، كان يمكن فقط البحث عن أسماء الأشخاص أو أسماء الدردشات الجماعية.

وقال موقع The Verge التكنولوجي إن الخدمة ستكون متوفرة في التطبيقات الهاتفية على أنظمة أبل وأندرويد وغيرها.

وأضاف "عند اختباره، بدا أن البحث المحسن يعمل على الويب أيضا، بالإضافة إلى تطبيقات iOS و Android".

مع هذا يبدو أنه لا يبحث في الرسائل الأقدم من عامين، بحسب الموقع.
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