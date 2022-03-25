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تكنولوجيا وعلوم
هذا هو التطبيق الأكثر تحميلا في أوكرانيا!
Lebanon 24
25-03-2022
|
03:00
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أصبح تطبيق ستارلينك (Starlink)، أكثر التطبيقات تحميلا في أوكرانيا، خاصة أن التطبيق يساعد مستخدمي الهواتف المحمولة على الوصول إلى خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي أطلقتها SpaceX لصالح ستارلينك.
ويأتي هذا التهافت لتحميل التطبيق بعد تسليم الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، إيلون ماسك، السريع للمحطات التي تقدم الخدمة إلى الدولة التي شنت روسيا ضدها الحرب الشهر الماضي.
وقالت شركة Sensor Tower ، وهي شركة توفر بيانات لكل من App Store وGoogle Play، إنه تم تحميل التطبيق 21000 مرة على مستوى العالم، عبر المتجرين، وهي من أكثر عمليات التثبيت العالمية في يوم واحد، حيث تأتي معظم التحميلات من أوكرانيا.
وتم تحميل التطبيق ما يقرب من 100000 مرة في أوكرانيا وفقًا لـ Sensor Tower ، مع زيادة التنزيلات العالمية أكثر من ثلاثة أضعاف في الأسبوعين الماضيين.
وأصبح Starlink متاحًا في أوكرانيا بعد أيام من غزو روسيا، عندما ناشد وزير التحول الرقمي في البلاد، ميخايلو فيدوروف، ماسك، عبر Twitter لتزويد أوكرانيا بالمحطات الطرفية التي تمكن الخدمة، وهو طلب أنفذه ماسك بسرعة.
وأظهر بريد إلكتروني لشركة تسلا أن صانع السيارات، ساعد في التسليم السريع لمحطات Starlink إلى أوكرانيا لمدة يومين، وتوفير أنظمة تخزين بطاريات تستخدم في سيارات Tesla لتشغيلها. وأصبح انقطاع الإنترنت مشكلة متنامية في أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا غزوها قبل ثلاثة أسابيع.
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