14
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
من واتساب... تصميم جديد لمستخدمي آيفون
Lebanon 24
25-03-2022
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ واتس آب في طرح تصميم جديد لمستخدمي أبل أيفون. كانت المنصة المملوكة لـفيس بوك تختبر واجهة المستخدم الجديدة (UI) للحصول على معلومات الاتصال والمجموعة لبعض الوقت الآن.
وتمت رؤية واجهة المستخدم بالفعل في التحديث التجريبي السابق لأجهزة أيفون. إذا كنت تتذكر ، فقد طرح واتس آب واجهة مستخدم مماثلة لقسم الاتصال للحصول على معلومات العمل في تحديث سابق.
ما هي التغييرات في واجهة المستخدم الجديدة
باستخدام واجهة المستخدم الجديدة ، سيتمكن مستخدمو أيفون من رؤية صورة عرض مستديرة لمجموعة أو جهة اتصال عندما يتوجهون إلى قسم المعلومات، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من رؤية عدد المشاركين أسفل اسم المجموعة مباشرةً في صفحة المعلومات.
وبصرف النظر عن هذا ، يمكن أيضًا رؤية زر اختصار "بحث" جديد بجوار خيار مكالمة الفيديو، وسيسمح اختصار البحث للمستخدمين بالبحث عن رسالة معينة في دردشة فردية أو دردشة جماعية.
الاختلاف الوحيد بين قسم معلومات العمل وقسم معلومات الاتصال هو رؤية تحديثات الحالة، وبالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون ، يمكنك عرض تحديثات الحالة التي تشاركها الشركات في قسم المعلومات ، ومع ذلك ، لا يمكنك فعل الشيء نفسه في قسم معلومات الاتصال.
متى ستتمكن من رؤية التصميم الجديد؟
وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، قام واتس آب بتمكين واجهة المستخدم الجديدة لمعلومات الاتصال ومعلومات العمل ومعلومات المجموعة لعدد كبير من الأشخاص، وإذا لم يتم تمكين إعادة التصميم الجديدة لديك ، فيجب أن يكون هذا متاحًا في غضون 24 ساعة لجميع مختبري النسخة التجريبية بعد تثبيت آخر تحديث تجريبي من TestFlight ، ويجب أن يكون متاحًا قريبًا للأشخاص الذين يستخدمون إصدارات مستقرة من App Store.
يعمل واتس آب أيضًا على واجهة مكالمات صوتية جماعية جديدة لمستخدمي iOS. تم العثور بالفعل على مراجع لتغيير التصميم في التحديثات التجريبية السابقة لمستخدمي iOS و Android.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة
بعد 11 عاما وبكلمات مؤثرة... منى صليبا: وداعا "أم تي في" (فيديو)
Lebanon 24
بعد 11 عاما وبكلمات مؤثرة... منى صليبا: وداعا "أم تي في" (فيديو)
14:58 | 2022-03-24
24/03/2022 02:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟
Lebanon 24
توقف مباراة لبنان وسوريا... ماذا حصل في ملعب صيدا؟
10:20 | 2022-03-24
24/03/2022 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهز بلدة أنصار تودي بحياة فتاة... ومصير مجهول لوالدتها وشقيقتيها
Lebanon 24
جريمة تهز بلدة أنصار تودي بحياة فتاة... ومصير مجهول لوالدتها وشقيقتيها
14:50 | 2022-03-24
24/03/2022 02:50:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الرواتب وسحب الدولار.. هذا ما قد يحصل قريباً
Lebanon 24
بشأن الرواتب وسحب الدولار.. هذا ما قد يحصل قريباً
02:15 | 2022-03-25
25/03/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلج والبرد يغطيان لبنان.. إلى متى ستستمرّ الموجة القطبيّة؟
Lebanon 24
الثلج والبرد يغطيان لبنان.. إلى متى ستستمرّ الموجة القطبيّة؟
01:10 | 2022-03-25
25/03/2022 01:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:00 | 2022-03-25
لمستخدمي آندرويد.. إعلان مزيف في يتسبب في فوضى بهاتفكم
03:00 | 2022-03-25
هذا هو التطبيق الأكثر تحميلا في أوكرانيا!
00:00 | 2022-03-25
تحديثات على ميزة البحث في رسائل تويتر
17:00 | 2022-03-24
خاصية جديدة من "إنستغرام"... هل تستمر؟
15:00 | 2022-03-24
ما هي أكثر الهواتف مبيعا في العالم؟ (فيديو)
12:00 | 2022-03-24
من أفضل السيارات العائلية... تعرفوا إلى مركبة "Wuling Jiachen" الجديدة (فيديو)
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
09:00 | 2022-03-25
25/03/2022 15:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
06:00 | 2022-03-25
25/03/2022 15:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
15:30 | 2022-03-24
25/03/2022 15:35:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact