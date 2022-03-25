تكنولوجيا وعلوم

هوندا تطرح نموذجاً متطوراً من HR-V الشهيرة (فيديو)

Lebanon 24
25-03-2022 | 17:00
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مع ظهور الجيل الثالث من سيارة HR-V عادت لتصبح هذه السيارة واحدة من أكثر مركبات الكروس أوفر مبيعا في العالم لذا قررت هوندا إدخال تعديلات جديدة عليها هذا العام.

ويتميز النموذج الجديد من هذه السيارة عن مركبات HR-V السابقة بشبك أمامي جديد كليا لغطاء المبرد، بمصابيح وكشافات ضباب بأشكال أكثر عصرية، كما زود بخطوط إضاءة مميزة تمتد على عرض الواجهة الخلفية.

وجهّزت هذه السيارة بكاميرات إضافية مثبتة على المرايا الجانبية، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية كبيرة مثبتة في منتصفها، كما تغيير فيها تصميم المقود لتصبح أزراره أسهل في الاستخدام.
 
 
وزودت هوندا هذه السيارة بسقف بانورامي كبير، وأنظمة تعليق وفرامل معدّلة، كما جهزتها بأنظمة تبريد وتدفئة للمقاعد، وأنظمة تدفئة للزجاجين الأمامي والخلفي والمرايا الجانبية والمقود، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام لتشغيل المحرك وأنظمة الإضاءة عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
 
وستطرح منها نسخ مجهزة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 131 حصانا، كما ستطلق نسخا مجهزة بمحركات هجينة مخصصة للأسواق الأوروبية.
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