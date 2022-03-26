"تيك توك" و"إنستغرام" بالصدارة.. هذه هي التطبيقات الأعلى تحميلًا في الربع الأول لـ2022

وفقًا لتقرير صدر عن شركة «داتا دوت إيه آي»، شهد الربع الأول من عام 2022 زيادة مطردة في تحميل التطبيقات، حيث قام المستخدمون بشكل عام خلال الربع الأول من هذا العام بتحميل 37 مليار تطبيق، بزيادة قدرها 11% عن عام 2021، معظمها تم تحميلها على أجهزة تعمل بنظام التشغيل «أندرويد»، بينما الباقي تم تحميله على أجهزة «آبل». وفيما يتعلق بالإيرادات، حققت تطبيقات آبل ما يقرب من ضعف الإيرادات التى حققتها تطبيقات أندرويد.

كما شهد الربع الأول من عام 2022 أعلى إنفاق للمستخدمين على تطبيقات الأجهزة المحمولة فى التاريخ- كما يقول التقرير- حيث بلغ الإنفاق العالمي 33 مليار دولار.. وهذا يمثل زيادة بنسبة 40% فى غضون عامين، حتى مع انحسار موجة فيروس كورونا التى كانت دافعًا أساسيًا لنمو مبيعات واستهلاك الأجهزة المحمولة.



وتعد أهم التطبيقات التي تم تحميلها فى الربع الأول من هذا العام تطبيق الصور «إنستغرام» وتطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك».