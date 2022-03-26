"تيك توك" و"إنستغرام" بالصدارة.. هذه هي التطبيقات الأعلى تحميلًا في الربع الأول لـ2022

وفقًا لتقرير صدر عن شركة «داتا دوت إيه آي»، شهد الربع الأول من عام 2022 زيادة مطردة في تحميل التطبيقات، حيث قام المستخدمون بشكل عام خلال الربع الأول من هذا العام بتحميل 37 مليار تطبيق، بزيادة قدرها 11% عن عام 2021، معظمها تم تحميلها على أجهزة تعمل بنظام التشغيل «أندرويد»، بينما الباقي تم تحميله على أجهزة «آبل». وفيما يتعلق بالإيرادات، حققت تطبيقات آبل ما يقرب من ضعف الإيرادات التى حققتها تطبيقات أندرويد.
كما شهد الربع الأول من عام 2022 أعلى إنفاق للمستخدمين على تطبيقات الأجهزة المحمولة فى التاريخ- كما يقول التقرير- حيث بلغ الإنفاق العالمي 33 مليار دولار.. وهذا يمثل زيادة بنسبة 40% فى غضون عامين، حتى مع انحسار موجة فيروس كورونا التى كانت دافعًا أساسيًا لنمو مبيعات واستهلاك الأجهزة المحمولة.
وتعد أهم التطبيقات التي تم تحميلها فى الربع الأول من هذا العام تطبيق الصور «إنستغرام» وتطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك».
يأتي بعد ذلك تطبيق «تليغرام» الذي تعتمد عليه الآن أعداد كبيرة من المستخدمين المعنيين بمبدأ الرقابة والخصوصية على المنصات الأخرى.
ويعد تطبيق «زوم» أيضًا من أهم التطبيقات التى تم تحميلها نظرًا لأهميته التي اكتسبها في عقد الاجتماعات الافتراضية أثناء فترات العمل من المنزل.
وبترتيب الـ 10 تطبيقات الأكثر تحميلًا خلال الربع الأول من هذا العام، نحصل على القائمة التالية:
إنستغرام- تيك توك- فيسبوك – واتساب – سناب شات – تليغرام – شوبي – فيسبوك ماسنجر- سبوتيفاي – زوم.
أما من حيث الإنفاق، فيأتي تطبيق الفيديوهات القصيرة «تيك توك» فى المقدمة، ولا سيما أن التطبيق يطرح بعض الهدايا والأيقونات داخل التطبيق التي يمكن للمستخدم شراؤها لدعم صانعي المحتوى المفضلين لديه. تشمل أفضل التطبيقات الأخرى حسب الإنفاق تطبيقات المواعدة مثل تطبيق «تيندر»، وتطبيقات بث الفيديوهات، بما في ذلك تطبيق «بيكوما» الياباني. وهناك تطبيقات أخرى، مثل «يوتيوب»، و«جوجل وان» و«إتش بى أو ماكس» و«كيو كيو ميوزيك».. وغيرها.
أما من حيث نشاط المستخدمين، فيتصدر تطبيق التواصل الاجتماعى «فيسبوك» العالم من حيث عدد المستخدمين النشطين شهريًا، يتبعه تطبيقات مثل «تيك توك» و«أمازون» و«تويتر». ونمت التطبيقات الطبية بنسبة 23% على أساس ربع سنوي، كما يقول تقرير الشركة، بينما تنمو تطبيقات الصحة واللياقة البدنية بمعدل 20% تقريبًا، على أساس ربع سنوي.