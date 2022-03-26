تكنولوجيا وعلوم

تعرفوا إلى هذه السيارة المنافسة لـ بيجو 408 (صور)

Lebanon 24
26-03-2022 | 14:00
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كشفت Dongfeng الصينية عن بعض مواصفات سيارتها الجديدة التي ستكون منافسا قويا لمركبات الفئة 408 الشهيرة من بيجو.

وتظهر الصور المسربة للسيارة أنها تشبه في بعض نواحي تصميمها الخارجي سيارات 408 الأخيرة من بيجو وخصوصا من حيث شكل ممتصات الصدمات والمصابيح الأمامية، لكنها تختلف عن الأخيرة بشكل واجهة غطاء المبرد إذ حصلت على غطاء مميز مصنوع من الفايبر ويتداخل فيه شعار Dongfeng مع وحدات الإضاءة بشكل مميز.
 
 
 
وستأتي السيارة بهيكل سيدان انسيابي طوله 4 أمتار و75 سنتيمترا، أما قمرتها فستحصل على واجهة قيادة متطورة مثبت في منتصفها شاشة لمسية أفقية كبيرة، كما ستحصل مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد.
 
 
 
وستحصل السيارة على نظام للتحكم بالمحرك وأنظمة الإضاءة عن بعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
 
 
وستطرح منها عدة نسخ على الأغلب، نسخة تعمل بمحركات بنزين، ونسخ مجهزة بمنظومات دفع هجينة تضم محرك بنزين بعزم 150 حصانا ومحركا كهربائيا مساعدا، وستجهز ببطارية باستطاعة 53 كيلو واط تكفيها لتقطع مسافات تتراوح ما بين 300 و430 كلم بالشحنة الواحدة.
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