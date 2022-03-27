تكنولوجيا وعلوم

من "Infinix".. هواتف جديدة بخلفية تغير لونها

Lebanon 24
27-03-2022 | 02:00
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وجدت "Infinix" وهي شركة تصنيع للهواتف الذكية ومقرها هونغ كونغ، طريقة للهواتف ذات الظهر الجلدي لتغيير ألوانها عند تعرضها لأشعة الشمس.
الابتكار الجديد عبارة عن ظهر جلدي صناعي يغير لونه عند تعرضه لضوء الأشعة فوق البنفسجية تمامًا مثل Vivo V23 و Realme 9 Pro وعندما يُعاد الجلد إلى الداخل، يعود إلى لونه الأصلي.
وأوضحت الشركة أن جلود Future Light-Painting Leather الجلدية بها بوليمرات ضوئية مدمجة بالداخل، وعندما يتعرض الجلد لضوء الأشعة فوق البنفسجية، يتغير التركيب الجزيئي ويسبب تغيراً في اللون.

وتوضح Infinix كذلك أن هذه "تقنية تغيير لون سلبي" ولا تستخدم طاقة إضافية من الهاتف. ووفقاً للشركة، سيتمكن المستخدمون من إنشاء أنماط مختلفة على ظهور هواتفهم، وبالتالي منح المستخدمين إمكانيات لا حصر لها لتخصيص أجهزتهم.
وقالت الشركة إن Future Light-Painting Leather ستتوفر في هواتف Infinix المستقبلية، لكنها لم تحدد متى نتوقع أن تصدر الشركة هذه الهواتف، بحسب موقع فون أرينا.
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