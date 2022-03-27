تكنولوجيا وعلوم

شكل جديد لإنستغرام.. وضع ملء الشاشة

Lebanon 24
27-03-2022 | 23:00
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تختبر منصة إنستغرام خلاصة جديدة متكاملة من شأنها التخلص من شريط القصص العلوي، وتقدم كل شيء في واجهة مستخدم بوضع ملء الشاشة وقابلة للتمرير.

ووفقًا للمثال الذي نشره باحث التطبيق أليساندو بالوزي، فإن الخلاصة التجريبية تتضمن منشورات منتظمة وقصصا وReels.
فيما يتم تقديم القصص مع شريط إطار في الجزء السفلي من الشاشة، مما يشير إلى أنه يمكنك التمرير إلى اليسار لرؤية الإطارات الأخرى، بينما تحتوي مقاطع الفيديو على شريط تقدم بدلاً من ذلك.

تتماشى هذه الطريقة مع اتجاهات الاستخدام. ويتيح التحديث أيضًا إمكانية تحسين الخوارزمية بناءً على ردك على كل منشور محدد، بدلاً من التنسيق الحالي الذي يعرض الأشياء بطرق مختلفة، وغالبًا ما يعرض أكثر من منشور واحد عبر الشاشة في وقت واحد.

ونظرًا لأن جميع مقاطع تيك توك تعرض واحدة تلو الأخرى، في وضع ملء الشاشة، يمكن استخدام كل ما تفعله أثناء مشاهدة هذا المنشور كمقياس لردك على هذا المحتوى المحدد.

وتمنح كل استجابة خاصة بمقطع الفيديو تيك توك القدرة على تحديد عناصر محددة من الاهتمام في كل مقطع، التي يمكن حينها مواءمتها مع حسابك لتحسين توصياتك.

ويتم تقديم Reels أيضًا بالطريقة نفسها. ولكن لم تكن إنستغرام قادرة بعد على الاستفادة من الخوارزمية بشكل فعال مثل تيك توك.

ويمكن أن يساعد أسلوب العرض الجديد هذا في تغيير ذلك، ويكون خطوة كبيرة في التحرك بما يتماشى مع اتجاه تيك توك الأوسع.

وتعتبر Reels الآن المساهم الأكبر في نمو المشاركة عبر إنستغرام. كما يقضي المستخدمون وقتًا أطول مع القصص أكثر مما يقضونه مع خلاصتهم. ونتيجة لذلك فإن هذا التغيير يعتبر منطقي.
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