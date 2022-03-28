بعد إنتظارها... آبل تطرح خاصية Face ID بالكمامة

طرحت شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة الذكية وهو آي.أو.إس 15.4 ويحتوي على مجموعة كبيرة من الخصائص الجديدة التي تسهل وصول إلى وظائف هواتف آيفون الذكية وزيادتها حسبما نقلت البيان الإماراتية.ويتضمن الإصدار الجديد من نظام التشغيل الخاصية التي طال انتظارها المعروفة باسم "يونيفرسال كونترول" لتشغيل وظيفة "فيس آي.دي" أي استخدام ملامح الوجه ككلمة مرور لفتح هاتف آيفون، ،والتي تتيح استخدام "فيس آي.دي" حتى في حالة ارتداء المستخدم للكمامة الواقية. كما يتضمن الإصدار الجديدة 37 رمزا تعبيريا جديدا .وكما يشير الاسم آي.أو.إس 15.4 فإن الإصدار الجديد يمثل رابع تحديث جديد للإصدار الأساسي آي.أو.إس15 وتم إطلاقه مع الهاتف الذكي آيفون 13 في سبتمبر الماضي.وهذه التحديثات التي بدأت بـ 15.1 في ديسمبر الماضي أضافت المزيد من الخصائص والوظائف إلى نظام تشغيل الهواتف الذكية من آبل وحسنت الإصدارات الموجودة.كما تتيح خاصية "يونيفرسال كونترول" الجديدة استخدام أجهزة آبل الأخرى كشاشة ثانية للهاتف الذكي مع تحريك محتويات الهاتف بين الجهازين بطريقة سهلة وكأنهما جهاز واحد.وكان قد تم الكشف عن هذه الخاصية لأول مرة باعتبارها جزء من نظام التشغيل ماك أو إس مونتيري ولكن تأخر طرحها خلال الخريف، ثم بدأ الحديث عن طرحها خلال الربيع الحالي. وكانت هذه الخاصية جزءا من الإصدار التجريبي لنظام التشغيل آي.أو.إس 15.4 وتم طرحها كخاصية تجريبية في نظام التشغيل مونتيري أو إس 12.3 وآي باد أو إس 15.4.ونظرا لآن الخاصية يونيفرسال كونترول مازالت في المرحلة التجريبية فقد تظهر بعض المشكلات أثناء استخدامها وقد لا تعمل مع كل أجهزة آيفون حاليا.وحدثت آبل خاصية "فيس آي.دي" لكي يمكن استخدامها مع هواتف آيفون 12 والأجيال الأحدث مع ارتداء الكمامة.ولآن هذه الخاصية تعتمد على جزء صغير من وجه المستخدم للتعرف على هويته، فإن المستخدم يحتاج لأن يكون أكثر دقة بالنسبة لزاوية الهاتف أثناء تصوير الوجه عند استخدام خاصية"فيس آي.دي".