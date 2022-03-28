تحذيرات من نص احتيالي خطير على واتساب.. ماذا يحتوي؟

يحتاج مستخدمو "واتساب" إلى توخي الحذر من نص احتيال خطير يخترقك في ثوانٍ، وعلى الرغم من سهولة تحديد موقعه - ولكن من السهل جدًا الوقوع فيه وفقا لما نقله موقع ذي صن.واحدة من أكثر الطرق ذكاءً للوصول إلى حساب"واتساب" الخاص بشخص ما هي عملية احتيال رمز التحقق.عادة ما يحدث هو أنك ستتلقى رسالة نصية من "واتساب" تحتوي على رمز تسجيل الدخول.هذا رمز مصادقة ثنائي يتيح لك تسجيل الدخول إلى حسابك - لأنه يثبت أنك تمتلك رقم الهاتف.بعد ذلك ستصلك رسالة WhatsApp من صديق أو أحد أفراد العائلة تقول:" لقد أرسلت إليك عن طريق الخطأ رمز تسجيل الدخول إلى واتساب هل يمكنك إعادة إرساله إلي من فضلك؟"لا ترد على هذه الرسالة.ما حدث هو أن شخصًا غريبًا قد اخترق حساب إحدى جهات الاتصال الخاصة بك.لقد حاولوا تسجيل الدخول باعتبارك ويحتاجون الآن إلى الكود الثنائي الخاص بك.لذلك إذا قمت بإرساله إليهم ، فسيتمكنون من تسجيل الدخول باسمك - وإخراجك من حسابك الخاص.يمكنهم بعد ذلك إحداث فوضى في WhatsApp الخاص بك ، وحتى استخدام نفس عملية الاحتيال لاختراق المزيد من أصدقائك وعائلتك.إنها عملية احتيال ذكية لأنها تعتمد على حقيقة أن أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة قد طلب منك خدمة.وليس من الواضح دائمًا كيف يمكن أن تعرض نفسك للخطر عن طريق إرسال الكود. بعد كل شيء ، أنت لم تطلب الرمز حتى.هذا هو السبب في أن عملية الاحتيال الشائنة هذه فعالة للغاية - وواحدة من أكثر عيوب WhatsApp شيوعًا.كذلك إذا تلقيت يومًا رسالة تطالبك بإدخال رمز التحقق من WhatsApp يجب تجاهلها.قد يكون من المفيد أيضًا إبلاغ الصديق الذي تم اختراقه بأنه قد تم اختراقه - باستخدام تطبيق مختلف عن واتساب.بمجرد أن تتعرض للخطر تأكد من محاولة تسجيل الدخول على الفور وطرد الشخص الآخر.إذا تمكنت من إزالة المخترق فسيحتاج إلى رمز جديد للرجوع إليه.