تكنولوجيا وعلوم

تحذيرات من نص احتيالي خطير على واتساب.. ماذا يحتوي؟

Lebanon 24
28-03-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-935997-637840454149306216.jpg
Doc-P-935997-637840454149306216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحتاج مستخدمو "واتساب" إلى توخي الحذر من نص احتيال خطير يخترقك في ثوانٍ، وعلى الرغم من سهولة تحديد موقعه - ولكن من السهل جدًا الوقوع فيه وفقا لما نقله موقع ذي صن.

واحدة من أكثر الطرق ذكاءً للوصول إلى حساب"واتساب" الخاص بشخص ما هي عملية احتيال رمز التحقق.

عادة ما يحدث هو أنك ستتلقى رسالة نصية من "واتساب"  تحتوي على رمز تسجيل الدخول.

هذا رمز مصادقة ثنائي يتيح لك تسجيل الدخول إلى حسابك - لأنه يثبت أنك تمتلك رقم الهاتف.

بعد ذلك ستصلك رسالة WhatsApp من صديق أو أحد أفراد العائلة تقول:" لقد أرسلت إليك عن طريق الخطأ رمز تسجيل الدخول إلى واتساب هل يمكنك إعادة إرساله إلي من فضلك؟"

لا ترد على هذه الرسالة.

ما حدث هو أن شخصًا غريبًا قد اخترق حساب إحدى جهات الاتصال الخاصة بك.

لقد حاولوا تسجيل الدخول باعتبارك ويحتاجون الآن إلى الكود الثنائي الخاص بك.

لذلك إذا قمت بإرساله إليهم ، فسيتمكنون من تسجيل الدخول باسمك - وإخراجك من حسابك الخاص.

يمكنهم بعد ذلك إحداث فوضى في WhatsApp الخاص بك ، وحتى استخدام نفس عملية الاحتيال لاختراق المزيد من أصدقائك وعائلتك.

إنها عملية احتيال ذكية لأنها تعتمد على حقيقة أن أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة قد طلب منك خدمة.

وليس من الواضح دائمًا كيف يمكن أن تعرض نفسك للخطر عن طريق إرسال الكود. بعد كل شيء ، أنت لم تطلب الرمز حتى.

هذا هو السبب في أن عملية الاحتيال الشائنة هذه فعالة للغاية - وواحدة من أكثر عيوب WhatsApp شيوعًا.

كذلك إذا تلقيت يومًا رسالة تطالبك بإدخال رمز التحقق من WhatsApp يجب تجاهلها.

قد يكون من المفيد أيضًا إبلاغ الصديق الذي تم اختراقه بأنه قد تم اختراقه - باستخدام تطبيق مختلف عن واتساب.

بمجرد أن تتعرض للخطر  تأكد من محاولة تسجيل الدخول على الفور وطرد الشخص الآخر.

إذا تمكنت من إزالة المخترق  فسيحتاج إلى رمز جديد للرجوع إليه.
المصدر: اليوم السابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-03-28
23:00 | 2022-03-27
16:00 | 2022-03-27
14:00 | 2022-03-27
12:00 | 2022-03-27
10:00 | 2022-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website