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تكنولوجيا وعلوم
زرع الألغام عن بعد... تقنية جديدة يستخدمها الجيش الروسي
Lebanon 24
28-03-2022
|
10:00
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نشرت وزارة الدفاع الروسية في 26 مارس مقطع فيديو أظهر استخدام منظومة "زيمليديلي" الحديثة الروسية النفاثة لزرع الألغام في منطقة "خاركوف" الأوكرانية.
ويبدو من وهلة أولى أن هناك راجمة صواريخ تطلق النيران إلى الحد الأمامي للعدو. لكن منظومة نفاثة المسماة "زيمليديلي" التي تشبه راجمتي "الضواريخ "غراد" و" تورنادو" تزرع في الواقع الألغام عن طريق إطلاق قذائف عيار 122 ملم.
ويتم إنتاج تلك المنظومة في شركة "سبلاف" التي تنتج كذلك راجمات الصواريخ الروسية الرئيسية. لكن المهام التي تنفذها منظومة "زيمليديلي" تختلف عن مهام راجمات الصواريخ. وهي تنحصر في تلغيم ميدان المعركة عن بعد على مسافة تتراوح بين 5 كيلومترات و 15 كيلومترا.
وتتضمن المنظومة النفاثة 50 مأسورة ترمي بقذائف خاصة عيار 122 ملم إلى مسافة تصل 15 كيلومترا.
وفي المنظمة عربة قتالية وعربة للنقل والتعمير. وترسل المنظومة بعد اختتام عملية التلغيم اوتوماتيكيا عن طريق قناة سرية خطة تفصيلية لحقل الألغام إلى مركز القيادة.
(روسيسكايا غازيتا)
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