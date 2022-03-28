تكنولوجيا وعلوم

دعوة من بيل غيتس الى الدول الغنية... هذا ما قاله

Lebanon 24
28-03-2022 | 23:00
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قال مؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير بيل غيتس، إن على الدول الغنية أن تساعد في مكافحة تغير المناخ باستهلاك منتجات اللحوم الصناعية بدلا من لحوم الأبقار.
وعندما سئل في مقابلة عن الكيفية التي يمكن أن تساعد بها البلدان في تقليل انبعاثات غاز الميثان عندما يتعلق الأمر بإنتاج الغذاء، قال غيتس: "أعتقد أن جميع الدول الغنية يجب أن تنتقل إلى استخدام اللحوم الاصطناعية 100٪"، مشيرا إلى أنه "يمكن التعود على اختلاف المذاق".
ولفت إلى أن الشركات التي تنتج هذه اللحوم فإن حجمها يبلغ 1%، مبينا أنه "يمكن تغيير سلوك الناس، لذلك فإن التعود على استهلاك هذه اللحوم ممكنا في البلدان ذات الدخل المتوسط وما فوق". 
المصدر: روسيا اليوم
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