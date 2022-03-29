بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر... هذه الدول والمدن قد تختفي

يبدو أن مستويات البحر آخذة في الارتفاع بسرعة، من 1.4 ملم سنويا خلال معظم القرن العشرين إلى 3.6 ملم سنويا من 2006 إلى 2015، وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى (NOAA)، وفقا لتقرير RT .وتتوقع NOAA أن مستويات سطح البحر سترتفع على الأرجح بمقدار قدم واحد (0.3 متر) فوق المستويات التي شوهدت في عام 2000 بحلول بداية القرن المقبل، بينما تقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أنها سترتفع بمقدار 16 إلى 25 بوصة (40 و63 سنتيمترا) بحلول عام 2100.وفي حالة ارتفاع مستويات سطح البحر إلى هذا الحد، فقد يتسبب ذلك في حدوث فوضى في جميع أنحاء العالم. وما يصل إلى 250 مليون شخص، عبر جميع القارات، يمكن أن "يتأثروا بشكل مباشر" بحلول عام 2100، وفقا لدراسة أجريت عام 2019 في مجلة Nature Communications.إذن، هل ستختفي أي من البلدان أو المدن أو الدول تماما في حياتنا، وهل هناك أي شيء يمكن فعله لتجنب كارثة؟.أولا، دعونا نلقي نظرة على البلدان ذات الارتفاعات المنخفضة.وفقا لاتحاد العلماء المهتمين (UCS)، فإن، المكونة من 1200 جزيرة مرجانية صغيرة ويقطنها حوالي 540000 شخص، هي الدولة الأكثر تسطحا على وجه الأرض، بمتوسط ارتفاع يبلغ 3 أقدام (1 متر) فقط. وإذا شهدت جزر المالديف ارتفاعا في مستوى سطح البحر بمقدار 1.5 قدم (45 سم) فقط، فستفقد حوالي 77٪ من مساحة أراضيها بحلول عام 2100، وفقا لاتحاد UCS.وهناك دولة أخرى ذات متوسط ارتفاع منخفض للغاية - حوالي 6 أقدام (1.8 متر) فوق مستوى سطح البحر - هي. يمكن لهذه الجزيرة الصغيرة الواقعة في قلب المحيط الهادئ، والتي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 120000 نسمة، أن تفقد ثلثي أراضيها إذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار 3 أقدام.وأدى ارتفاع مستوى سطح البحر بالفعل إلى اختفاء ما لا يقل عن خمس "جزر مرجانية نباتية" كانت في السابق جزءا من، مع "ست جزر أخرى تعاني من ركود ساحلي شديد"، وفقا لدراسة أجريت عام 2016 في مجلة Environmental Research Letters.البلد الذي من المحتمل أن يتأثر فيه معظم الناس بتغير مستوى سطح البحر هو، حيث يعيش 43 مليون شخص في مواقع ساحلية غير مستقرة. وتشمل البلدان الأخرى المعرضة لمواجهة قضايا رئيسية تتعلق بارتفاع مستويات سطح البحر بنغلاديش، حيث سيتعرض 32 مليون شخص للخطر بحلول عام 2100، والهند، مع 27 مليونا، وفقا لمشروع Life Adaptate الممول من الاتحاد الأوروبي.لذلك، في حين أن العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم تستعد لرؤية عواقب ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل مباشر بحلول نهاية القرن وسيتأثر ملايين عديدة، يبدو من غير المحتمل أن تختفي أي دولة، حتى تلك ذات الارتفاعات المنخفضة للغاية.تعد، عاصمة إندونيسيا، واحدة من أوضح الأمثلة على ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يسبب صعوبات كبيرة في العالم الحقيقي.وتلقت جاكرتا، التي يقطنها حوالي 10 ملايين نسمة، لقب "أسرع مدينة غارقة في العالم" من قبل هيئة الإذاعة البريطانية (BBC). وتغرق بمقدار 2 إلى 4 بوصات (5 إلى 10 سم) كل عام بسبب "الصرف المفرط للمياه الجوفية"، وفقا لموقع Earth.org، وهي منظمة بيئية غير ربحية مقرها في هونغ كونغ.وعندما يقترن ارتفاع مستوى سطح البحر، فهذه وصفة لكارثة. وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن أن يكون جزء كبير من جاكرتا تحت الماء بحلول عام 2050. وفي الواقع، وضع جاكرتا مروع للغاية بحيث يتم استبدالها كعاصمة إندونيسيا بنوسانتارا، وهي مدينة سيتم بناؤها قريبا على الساحل الشرقي لبورنيو، حوالي 1200 ميل (2000 كم) من جاكرتا.لكن جاكرتا ليست المدينة الوحيدة ذات المستقبل الغامض. ووفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، بحلول عام 2100،، بنغلاديش (عدد سكانها 22.4 مليون)؛ لاغوس، نيجيريا (عدد السكان 15.3 مليون)؛ وبانكوك، تايلاند (9 ملايين نسمة)، يمكن أن تغرق بالكامل أو أن مساحات شاسعة من الأرض مغمورة بالمياه وغير صالحة للاستعمال.كما أن مدينةهي الأكثر عرضة للخطر، وفقا لبحث أجرته مؤسسة المناخ المركزي. ويذكر التقرير أنه بحلول عام 2050، سيعيش ما يقرب من نصف مليون (426000) من سكان نيويورك على "أرض مهددة". وشوهد تعرض نيويورك للفيضانات بوضوح في عام 2012، عندما تأثرت المدينة بشدة بإعصار ساندي. وتوفي ما لا يقل عن 43 شخصا في المدينة نتيجة العاصفة الشديدة، ودمرت حوالي ربع مليون سيارة، وكان هناك ما لا يقل عن 32 مليار دولار من "الأضرار والخسائر" آنذاك.