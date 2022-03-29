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تكنولوجيا وعلوم
آبل تخطط لخفض انتاج أجهزة أيفون و AirPods... ما السبب؟
Lebanon 24
29-03-2022
|
05:00
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أفادت "نيكي" نقلاً عن مصادر أن شركة "آبل" تخطط لخفض إنتاج أجهزتها من iPhone و AirPods مع بدء الأزمة الأوكرانية والتضخم الوشيك في التأثير على الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية.
وقال تقرير مجلة "نيكي" إن الشركة تخطط لجعل أجهزة iPhone SE أقل بنسبة 20٪ في الربع المقبل ، أو خفض طلبات الإنتاج بنحو 2 إلى 3 ملايين وحدة مما كان مخططا له في الأصل ، بسبب ضعف الطلب عما كان متوقعا.
وقالت الصحيفة إن شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة خفضت أيضًا الطلبات على سماعاتها اللاسلكية من AirPods بأكثر من 10 ملايين وحدة لعام 2022 بالكامل ، حيث قامت بتقليص مستوى المخزونات بسبب الطلب الفاتر.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ، كشفت شركة أبل النقاب عن اتصال 5G بجهاز iPhone SE الخاص بها ، وهو نموذجها منخفض التكلفة الذي يستهدف في الغالب المشترين في الأسواق الناشئة.
وقالت Counterpoint Research إن جهاز 4G iPhone SE الأقدم يمثل 12٪ من إجمالي مبيعات iPhone منذ إطلاقه في الربع الثاني من عام 2020 حتى نهاية عام 2021 ، مع كون اليابان أكبر سوق بعد الولايات المتحدة.
وطلبت الشركة أيضًا من الموردين إنتاج بضعة ملايين وحدة أقل من نطاق iPhone 13 بالكامل مما كان مخططًا له سابقًا ، لكنها قالت إن هذا التعديل يعتمد على الطلب الموسمي ، وفقًا للتقرير.
المصدر: اليوم السابع
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