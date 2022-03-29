هاتف "أندرويد" جديد ينافس "سامسونغ" و"هواوي"... هذه مواصفاته

استعرضت مواقع الإنترنت مواصفات هاتف iQOO 9SE الذي صمم ليكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ وهواوي الجديدة المتوسطة الفئة.وحصل الهاتف على هيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.2/76.4/8.4) ملم، ومحمي من الرطوبة والغبار.أما شاشته فجاءت Super AMOLED بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها (2400/10809 بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 398 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدس بدقة (48+13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.وجهّز الهاتف أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.