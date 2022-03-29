تكنولوجيا وعلوم

لمحبي السيارات... تعرفوا إلى "Duster Oroch" المعدلة من "رينو"

Lebanon 24
29-03-2022 | 14:00
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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن رينو تتحضر لإطلاق نماذج معدلة من سيارة Duster Oroch التي ستكون منافسا مهما لمركبات البيك آب من تويوتا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن السيارة الجديدة ستحمل بعض التعديلات الخارجية مقارنة بمركبات Duster Oroch السابقة، إذ سيتغيير فيها شكل ممتصات الصدمات وتصميم الواجهة الامامية وفتحات الهواء ومصابيح الضباب المثبتة عليها، كما سيزود صندوقها الخلفي وسقفها بسكك أنيقة لتثبيت الأمتعة والحقائب.

وداخليا ستحصل هذه السيارة على شاشة لمسية ونظام مولتيميديا متطور يمكنه التعامل مع الأجهزة الذكية عبر نظامي "AndroidAuto" و"Apple CarPlay"، كما سيحصل السائق على نظام يساعده على معرفة الضغط في العجلات، إضافة إلى أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود.

وستجهز المركبة بنظام لتشغيل المحرك عن بعد، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

ومن المفترض ان تطرحها رينو بنظامي دفع أمامي ورباعي، ومحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 114 و143 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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